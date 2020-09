Walmart + est un nouveau service d’abonnement à la livraison qui rivalise avec Amazon Prime, bien que le produit ne puisse pas vraiment correspondre à l’étendue du programme d’adhésion d’Amazon.

Walmart + offre la livraison gratuite sur les commandes d’au moins 35 $, des rabais sur le carburant et la possibilité de numériser des marchandises avec l’application pour smartphone pour les achats en magasin.

Le service remplace le programme Delivery Unlimited, et les abonnés existants passeront au nouveau service.

Les livraisons gratuites et rapides sur des millions d’articles ne sont que l’un des nombreux avantages qui rendent un abonnement Amazon Prime intéressant. Pour 119 $ par an, vous avez également accès aux services de diffusion télévisée et musicale d’Amazon, au stockage de photos, aux avantages de jeu, ainsi qu’à d’autres fonctionnalités. Walmart est prêt à contester tout cela… encore une fois. Le nouveau service s’appelle Walmart + et, comme le programme d’abonnement précédent de Walmart, il couvre principalement la livraison gratuite.

Walmart + n’est pas un véritable concurrent de Prime lorsque vous regardez ce que chaque abonnement apporte à la table. Mais si vous recherchez la livraison gratuite et que vous achetez plus chez Walmart qu’Amazon, alors l’abonnement mensuel de 12,95 $ en vaut la peine – vous finissez par payer 98 $ ou une année entière. N’oublions pas non plus que c’est toujours l’année de la nouvelle pandémie de coronavirus. Le virus fait rage et vous devriez éviter autant que possible les lieux publics. C’est là que la commande en ligne peut vous aider, et des abonnements comme Walmart + et Prime peuvent vous faire économiser de l’argent.

Certaines règles s’appliquent toujours à Walmart +. Pour bénéficier des livraisons gratuites, vous devez commander des produits d’une valeur d’au moins 35 $. La société affirme que plus de 160 000 produits, «de la technologie et des jouets aux articles ménagers essentiels et à l’épicerie, sont inclus dans l’offre, et l’expédition pourrait être aussi rapide que le jour même pour certains d’entre eux. Si le service vous semble familier, c’est parce qu’il était auparavant vendu sous le nom de Delivery Unlimited. Si vous êtes un client payant avec livraison illimitée, vous serez alors transféré vers le nouveau produit Walmart +.

Walmart a prévu de renommer son alternative Prime ce printemps, rapporte le Wall Street Journal. Mais la pandémie du nouveau coronavirus a forcé Walmart à retarder l’annonce.

Walmart + comprendra également quelques autres avantages, notamment une fonction Scan & Go qui vous permettra de numériser des articles lorsque vous magasinez dans les magasins et de payer des marchandises avec l’application Walmart Pay. Les abonnés pourront également économiser jusqu’à 5 cents le gallon dans près de 2000 stations-service Walmart, Murphy USA et Murphy Express. D’autres avantages sont à venir dans les mois à venir, a déclaré Janey Whiteside, directrice de la clientèle de Walmart, au Journal, mais elle n’a révélé aucun détail ni teaser sur ce qu’un futur abonnement Walmart + pourrait offrir.

Le Journal note que le programme n’inclut pas la livraison gratuite pour les produits vendus sur Walmart.com, mais Walmart offre déjà la livraison gratuite pour les commandes supérieures à 35 $.

