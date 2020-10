Sara Evans a d’abord participé à Dancing With the Stars lors de la troisième saison de l’émission en 2006, mais elle a décidé de se retirer de la compétition pour être avec sa famille au milieu de son divorce avec son ex-mari Craig Schelske. Lors d’une apparition sur The Talk, Evans a discuté de son temps dans la série de compétitions et a déclaré qu’elle adorerait revenir, même si elle n’était pas sûre que cela serait autorisé.

“Danser avec les Stars a été l’expérience la plus incroyable de ma vie. Tony Dovolani était mon partenaire et je me suis tellement amusé”, se souvient Evans. «J’étais la seule maman de notre saison. Et donc, j’ai eu trois bébés, nous avons tous déménagé à Beverly Hills ensemble, et vous savez, j’ai juste consacré toute ma vie à faire le spectacle. C’était tellement amusant.

(Photo: . / Adam Larkey)

“Malheureusement, j’ai commencé à traverser un divorce au milieu de Dancing With the Stars et quelque chose de traumatisant s’est produit”, a-t-elle poursuivi. “Nous étions sur le point d’aller faire la danse de groupe le lendemain, et j’allais devoir quitter les enfants et être partie pendant environ 15 heures par jour et je ne pouvais tout simplement pas faire ça. Je savais que les enfants avaient besoin de moi, alors j’ai dû arrêter. “

«C’était tellement triste et je veux vraiment revenir», a-t-elle déclaré. “J’adorerais essayer à nouveau.” La co-animatrice de The Talk, Carrie Ann Inaba, qui est juge dans Dancing With the Stars, a déclaré à Evans qu’elle soutenait pleinement son retour. “Nous adorerions ça. Ce serait incroyable, j’aimerais vous voir terminer la saison que vous n’avez jamais pu terminer”, lui a-t-elle dit. “Voyons si nous pouvons y arriver peut-être un jour.”

Evans et Schelske se sont mariés en 1993 et ​​partagent trois enfants. Evans s’est retiré de Dancing With the Stars le même jour où elle a demandé le divorce, accusant Schelske de violence verbale et émotionnelle, conservant des photos pornographiques de lui-même et «plusieurs photographies montrant l’accusé ayant des relations sexuelles avec d’autres femmes», regardant «fréquemment» de la pornographie sur sa famille ordinateurs, y compris lorsque l’enfant aîné du couple “a été confronté [Schelske] à la résidence des parties… alors qu’il regardait du matériel pornographique à la télévision, “l’a menacée et” interfère continuellement avec [Evans’] possession et temps parental «avec leurs enfants».

Le divorce a été officialisé en 2007 et en 2008, Evans a épousé son mari actuel Jay Barker. “C’était difficile pour moi de croire qu’il était réel et qu’il m’aime comme il m’aime”, a déclaré Evans à PEOPLE. “Je remercie Dieu plusieurs fois par jour de m’avoir amené Jay.”