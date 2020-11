Samedi après-midi, les Commodores de Vanderbilt ont rendu visite aux Tigres du Missouri dans une bataille de la SEC. Le nouveau membre de l’équipe, Sarah Fuller, est entré dans l’histoire pendant le match. Elle a débuté la deuxième mi-temps et est devenue la première femme à jouer dans un match de football de la Power 5 Conference.

Fuller, le gardien partant de l’équipe de soccer féminin du championnat SEC des Commodores, s’est rendu sur le terrain pour le début de la seconde période. Elle avait le message «Play Like a Girl» à l’arrière de son casque, faisant référence à l’organisation à but non lucratif qui encourage les filles à faire du sport. Fuller a donné le coup d’envoi et a utilisé un squib pour faire rebondir le ballon sur le terrain. Le Missouri a récupéré à la ligne des 35 verges.

Quelle inspiration 🙌 Sarah Fuller devient la première femme à jouer dans un match de football universitaire Power 5. (via @SECNetwork) pic.twitter.com/2hGXmcvBeK – ESPN (@espn) 28 novembre 2020

“Très très cool. C’est un moment historique que les gens veuillent le reconnaître ou non. Moment super cool”, a commenté une personne sur Twitter. Ce tweet faisait référence au nombre de personnes faisant des déclarations critiques sur Fuller et à la distance de son coup d’envoi. Il y avait des arguments sur la raison pour laquelle elle a utilisé un coup de pied de squib et si la pièce marquait réellement l’histoire. Cependant, ses partisans ont dépassé les critiques sur les réseaux sociaux.

Les Commodores ont à l’origine introduit Fuller dans le giron en raison de tests COVID-19 positifs. L’équipe a été mise en quarantaine avant le match de samedi, puis l’entraîneur-chef Derek Mason a recruté le gardien de but. Il a dit que Fuller était une option pour l’équipe et qu’elle avait une «jambe solide».

“Je pense que c’est incroyable et incroyable, mais j’essaie aussi de séparer cela parce que je sais que c’est un travail que je dois faire, et je veux aider l’équipe et je veux faire de mon mieux”, Fuller dit, par CBS News. “Mettre cet aspect historique de côté m’aide simplement à me concentrer sur ce que je dois faire. Je ne veux en aucun cas les laisser tomber.”

Bien que Fuller soit entrée dans l’histoire avec le coup d’envoi, elle n’a pas eu beaucoup d’occasions de contribuer autrement. Les Commodores sans victoire n’ont pas réussi à marquer un seul point lors du match de la SEC, perdant 41-0 contre le Missouri. Malgré la défaite, Fuller a toujours exprimé son enthousiasme à propos de son temps sur le terrain.

“Je veux juste dire à toutes les filles que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment. Si vous avez cette mentalité jusqu’au bout, vous pouvez faire de grandes choses”, a déclaré Fuller aux journalistes après le match.