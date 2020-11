Netflix a annulé The Order, et le casting de la série est dévasté mais reconnaissant. Le créateur Dennis Heaton a rendu les nouvelles publiques vendredi, affirmant qu’il “était honoré de travailler avec une distribution et une équipe incroyables”, mais Netflix a suspendu l’émission. «C’est l’une des meilleures expériences de ma carrière», écrit-il. “Malheureusement, nous ne revenons pas, mais je chérirai toujours les souvenirs et les accessoires que j’ai volés. Merci à tous d’avoir regardé.”

Après que Heaton se soit exprimé, les membres de la distribution se sont rapidement joints à lui. Beaucoup étaient plus que tristes de la décision, mais ils ont adoré les personnes qu’ils ont rencontrées et ont travaillé à leurs côtés. Ils ont partagé des photos des coulisses, des bloopers et plus encore non seulement pour se remémorer, mais pour tous offrir aux fans un cadeau d’adieu. Faites défiler pour voir ce que certains membres de la distribution avaient à dire.

Sarah Gray

Sarah Gray, qui a interprété Alyssa Drake, a partagé une bobine de blooper pour que les fans puissent en profiter alors qu’ils luttent contre la déception de l’annulation. Elle a également noté qu’elle était “énervée” qu’elle “n’ait jamais pu devenir un loup-garou” sur le programme.

Adam DiMarco

Adam DiMarco, qui a joué Randall Carpio, a déclaré qu’il allait “beaucoup manquer”. Il a également parlé des bons moments avec ses co-stars pendant la production.

Katharine Isabelle

Katherine Isabelle, qui jouait Vera Stone, a taquiné les fans avec des points d’intrigue qui auraient pu se jouer dans la saison 3. Elle a également assuré aux fans qu’ils sont “nous sommes maintenant une famille pour toujours”.

Louriza Tronco

Louriza Tronco, qui a joué le rôle de Gabrielle Dupres, a également partagé la bobine de bêtisier et une légende émotionnelle pour l’accompagner. Elle a également remercié les fans pour «avoir fait partie du voyage».

Thomas Elms

Thomas Elms a également partagé une note sincère sur l’émission. L’acteur Hamish Duke a écrit: “Mon cœur n’est rempli que d’amour et de gratitude pour ce qui a facilement été le point culminant de ma carrière.”

Kawennáhere Devery Jacobs

Kawennáhere Devery Jacobs a joué Lilith Bathory, et elle a posté une note brève mais douce sur la fin de la série Netflix.

Jake Manley

💙 https://t.co/oeVkcuwacX – Jake Manley (@jakemanley_) 14 novembre 2020

Jake Manley, l’acteur derrière Jack Morton, n’a pas encore complètement abordé l’annulation. Cependant, il a publié un cœur bleu sur Twitter en réponse au message de Heaton.

