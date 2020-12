L’actrice de Modern Family a été aperçue en train de faire la fête avec son fiancé Wells Adams et plusieurs amis sur un yacht dans les eaux chaudes du Mexique.

Sarah était superbe dans un bikini blanc assorti à son paréo transparent à appliqué scintillant. Le petit maillot de bain mettait en valeur sa silhouette élancée, avec un haut style bandeau, un bas échancré et de fines bretelles.

Hyland a fermé le look avec des lunettes de soleil marron, des chaînes en or autour de son cou et une de ses chevilles, et ses cheveux ondulés de sirène dans le vent.

L’actrice, qui a subi deux transplantations rénales et plusieurs chirurgies tout au long de sa vie, a souffert de beaucoup d’anxiété pendant la pandémie, car en raison de son système immunitaire affaibli, elle a dû faire très attention en ces temps difficiles.

Cependant, on pouvait la voir super joyeuse danser au soleil, rire et faire des poses amusantes, tout en prenant un verre sur le pont du bateau avec son fiancé et le groupe d’amis.

Ensuite, la belle comédienne a interrompu sa séance de danse pour emmener son attitude détendue et joviale sur l’eau, où elle nous a ravis avec diverses poses de yoga parfaitement équilibrées sur une planche de surf.

De plus, nous avons pu voir les restes de l’adorable tatouage de dinosaure qu’il porte sur sa fesse, que Hyland enlève douloureusement au laser.

Malgré la pandémie, Sarah avait beaucoup à célébrer, y compris son récent 30e anniversaire et son prochain mariage.

Hyland et Adams avaient initialement fixé la date de leur mariage pour août 2020, mais comme tant d’autres couples, ils ont été obligés de le reporter.

Pendant ce temps, le couple semble tirer le meilleur parti de son temps libre et a accueilli avec bonheur une évasion bien méritée de l’emprisonnement.