Sarah Jessica Parker a partagé une collection de photos rares de James Wilkie, son aîné avec son mari et son collègue acteur Matthew Broderick. James a célébré son 18e anniversaire mercredi, incitant sa mère à rendre hommage à son «premier électeur». Broderick et Parker se sont mariés en 1997 et sont également parents de deux filles jumelles, Tabitha Hodge et Marion Loretta Elwell, 11 ans.

Parker, 55 ans, a partagé cinq photos de James enfant, dont une le montrant sautant d’un lit d’hôtel à un autre. “Mon fils bien-aimé, James Wilkie, aujourd’hui, tu as 18 ans”, a écrit la star de Hocus Pocus. “Je m’émerveille du passage de ces années, mais également du jeune homme que vous devenez. Mon amour pour vous est une douleur et un honneur. Alors que vous sautez vers et dans votre avenir, je reste votre témoin privilégié, confiant et joyeux l’année à venir. Joyeux anniversaire ma première électeur. Je t’aime tellement. “

Le message a suscité des milliers de commentaires, dont certains de la part des célèbres amis de Parker, qui ont également souhaité à James un joyeux anniversaire. “Ce sont des photos adorables! HB James Wilkie, vous avez certainement décroché le jackpot avec Sarah et Matthew”, a écrit Amy Sedaris. “Magical Cutie HBD”, a écrit Mary McDonald, ajoutant un emoji de cœur. “Joyeux anniversaire JW, nous t’aimons, même en tant qu’adulte !!” Willie Garson a ajouté.

Lors d’une interview avec PEOPLE en 2018, Parker a déclaré qu’elle était fière de ses enfants avec Broderick, notant en particulier que James avait un «grand groupe d’amis». Elle a déclaré que le célèbre couple s’assurait régulièrement d’avoir des conversations importantes en famille. “Nos vies sont imprévisibles et nous ne sommes pas toujours là quand nous le voulons”, avait déclaré la star de Sex and the City à l’époque. “Nous ne pouvons pas toujours faire le dépôt et le ramassage. Mais je suis fier que nos enfants nous parlent comme ils le font. Je suis heureux qu’ils soient des gens curieux.”

Tabitha et Loretta ont des intérêts si divergents que Parker a déclaré qu’il avait l’impression de ne pas être des jumeaux. «Ils ont des intérêts différents», a-t-elle déclaré à PEOPLE. «Ils sont vraiment dévoués l’un à l’autre, mais ils diront aussi: ‘J’ai besoin de temps loin d’elle.’ Tabitha peut jouer seule pendant des heures. Loretta a toujours besoin de s’enregistrer. Ils vont dans différentes écoles. C’est l’idée de Tabitha.

Parker a récemment retrouvé ses co-stars de Hocus Pocus Bette Midler et Kathy Najimy pour une réunion afin de collecter des fonds pour le New York Restoration Project. L’événement débutera vendredi à 20 h HE et les billets coûtent 10 $. Midler a également récemment confirmé qu’ils filmeraient une suite de Hocus Pocus pour Disney +.