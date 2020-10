Sarah Michelle Gellar parle toujours à son amie Shannen Doherty «tous les jours» même après trois décennies d’amitié. La Buffy contre les vampires et les actrices Charmed se sont rencontrées pour la première fois lors du tournage de leurs émissions télévisées à succès Warner Bros.

«Elle est incroyable», a déclaré Gellar à propos de son amie de longue date. “C’est drôle, mon mari [Freddie Prinze Jr.] dit toujours que vous apprenez toujours mieux de vos amis que de votre conjoint. C’est ce chef incroyable, mais je n’ai jamais appris de lui, car je suis tellement nerveux et frustré et il est frustré par moi. J’ai appris tellement de recettes de Shannen pendant la quarantaine, car elle est beaucoup plus patiente avec moi dans la cuisine. “

Gellar s’est également attaquée à la scolarisation à distance de sa fille Charlotte Grace, 11 ans, et de son fils Rocky James, 8 ans, ce qui, selon elle, a été un énorme défi. «Je pense que c’est extrêmement difficile d’être parent, arbitre, directeur, enseignant, vous savez, tout cela mélangé en un seul», a-t-elle dit, ajoutant que cela faisait «un moment» qu’elle était à l’école et qu’elle utilisait les compétences nécessaires pour sur de nouveaux concepts éducatifs, sans parler de leur enseignement. Cela a également été difficile sur le plan émotionnel pour la mère de deux enfants. “C’est ma plus grande frustration, parce que je veux bien faire pour mes enfants, et je me suis mis la pression pour faire de mon mieux”, a-t-elle admis.

L’actrice a gagné des points intéressants avec ses enfants tout en les divertissant à la maison en leur présentant Buffy pour la première fois. “Nous venons juste de commencer. Je n’avais jamais pensé à leur montrer”, admit Gellar. “Ils ont demandé pendant la quarantaine, nous essayions de trouver des spectacles à frénésie, et j’étais comme OK, je ne savais même pas s’ils seraient dedans, mais ils sont comme ça.”

L’actrice de Scooby-Doo a plaisanté en disant qu’elle a été «la plus grande déception du monde» pour ses enfants curieux, car elle ne se souvient pas de certains moments en coulisses du tournage de la série. “Ils poseront toujours des questions et je serai comme” Je ne me souviens pas que je vais devoir envoyer un SMS à quelqu’un et demander “”, a-t-elle déclaré. “Ils pensent qu’ils le savent mieux que moi à ce stade.” L’émission qui a fait d’elle une telle icône des années 90 a également amélioré sa réputation dans sa propre maison, a plaisanté Gellar. «Mon fils pense en fait que je suis cool maintenant», dit-elle en riant.