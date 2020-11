La star de la WWE, Sasha Banks, vient de montrer qu’elle soutient très bien les autres lutteurs et les superstars. Plus précisément, elle a présenté une impressionnante collection de t-shirts mettant en vedette à la fois Undertaker et Snoop Dogg. Banks a modelé les différents looks tout en portant des cuissardes.

Banks a publié une série de photos sur Instagram avec ses t-shirts. L’un comportait le corbillard personnalisé dans lequel la star de la WWE a conduit pendant plusieurs années, ainsi que Dogg et l’Undertaker circulant ensemble. Un autre comprenait le texte “Nuthin ‘But a Thang” et un logo violet. Enfin, Banks a modélisé une autre chemise à l’effigie. «Icônes originales», disait la chemise.

Cette collection de marchandises fait en fait partie d’une nouvelle collaboration entre Dogg et The Undertaker. Les deux hommes se sont associés pour une collection qui comprend huit t-shirts, un sweat à capuche, un t-shirt à manches longues, un bonnet et une affiche. La collection a été lancée vendredi et Banks a rapidement récupéré certains articles.

“Sorti de l’obscurité le 22 novembre 1990, Undertaker a fait ses débuts à Survivor Series et a laissé depuis un impact durable sur l’industrie du divertissement sportif”, a déclaré un communiqué de la WWE. “Trois ans et un jour plus tard, avec son argent et son argent en tête, Snoop Dogg est arrivé et a changé le paysage de la musique rap et de la culture pop pour toujours avec son premier album. … En hommage aux meilleurs à faites-le jamais, la ligne crossover est une célébration du respect mutuel entre deux icônes qui ont redéfini leurs industries tout en créant des héritages qui ne mourront jamais. “

En plus de montrer son impressionnante collection de chemises, Banks a également suscité l’enthousiasme des fans de The Mandalorian. Elle a fait sa première apparition officielle dans l’univers Star Wars vendredi en tant que guest star dans «Episode 11: The Heiress». Une bande-annonce avait précédemment révélé que Banks se présenterait dans une certaine mesure, mais les fans ont eu leur premier aperçu complet après avoir lancé Disney +. Son personnage, Koska Reeves, a volé en utilisant un jet pack et a ensuite aidé à envoyer de nombreux ennemis.

Banks n’a pas eu beaucoup de répliques pendant l’épisode, mais elle a joué un rôle majeur. Elle s’est associée à Bo-Katan (Katee Sackhoff), Ax Woves (Simon Kassianides) et Dyn Jarren (Pedro Pascal) afin de reprendre un cargo impérial commandé par Titus Welliver (Bosch). Pour atteindre cet objectif, il fallait tuer un nombre impressionnant de Stormtroopers, et Banks a montré sa capacité à le faire avec facilité.