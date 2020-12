Sasha Banks, l’une des plus grandes stars de la WWE, a récemment fourni des divertissements aux fans en participant à une variété de séances photo. Elle a fait tourner les têtes avec un ensemble présentant de nouvelles marchandises avant d’opter pour un look très différent. Les banques “sont devenues bleues” pour une nouvelle séance photo.

La star de la WWE a publié une série de photos qui la montraient devant un fond bleu ondulé. Elle portait un pantalon bleu scintillant et un haut bleu assorti tout en posant de différentes manières. “Je suis qui ils ne pouvaient même pas oser être. Merci [Craig Ambrosio]”A écrit Banks dans la légende de sa publication sur Instagram.

“QUEEN”, a commenté un fan après avoir vu la dernière séance photo. Plusieurs autres ont pesé et exprimé leur enthousiasme à propos de la publication de Banks. Ils l’ont qualifiée de “méchante” et ont posté des émojis l’appelant la “GOAT”. Les commentaires ont continué à mesure que de plus en plus d’utilisateurs ont découvert le message.

La couleur bleue a été un thème commun dans les articles récents de la star de la WWE. Son ensemble de photos présentant des marchandises du croisement Undertaker et Snoop Dogg avait une teinte bleue. Ses cheveux étaient également de la même couleur. De plus, bon nombre de ses tenues sur le ring présentent différentes nuances de bleu.

Alors que beaucoup de ces tenues bleues ont diverti les fans, il y en a une qui a créé une excitation considérable. Elle est apparue dans un épisode de The Mandalorian et s’est associée à Katee Sackhoff et Simon Kassianides pour certaines séquences d’action clés. Son personnage, Koska Reeves, a volé en utilisant un jet pack et a ensuite aidé à envoyer de nombreux ennemis tout en prenant le contrôle d’une frégate impériale.

Lorsque les fans ont vu Banks dans “The Heiress”, ils ont exprimé leur enthousiasme à propos de son incursion dans l’univers de Star Wars. Beaucoup ont proclamé qu’elle était faite pour le rôle et qu’elle devait absolument revêtir l’armure emblématique de beskar pour de nombreux autres épisodes à l’avenir. Quelques-uns ont dit qu’ils étaient très tristes que Banks n’ait que “trois lignes au plus” et que la plupart de son travail était physique, mais ils ont quand même qualifié l’épisode de très divertissant.

Avec seulement deux épisodes restants dans la deuxième saison de The Mandalorian, les fans ne savent pas si Banks fera une autre apparition dans son armure. IMDb ne répertorie qu’un seul épisode pour le moment, mais l’histoire lui offre, ainsi qu’à ses collègues mandaloriens, l’occasion de participer à une mission à enjeux élevés. Cependant, les fans devront attendre la diffusion des deux épisodes pour le savoir avec certitude.