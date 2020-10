Sasha Obama, la plus jeune fille de l’ancien président Barack Obama et de la première dame Michelle Obama, a commencé à suivre les tendances sur Twitter dimanche après que les spéculations se sont déroulées comme si elle apparaissait dans une vidéo TikTok avec un ami. Dans le clip, Obama, 19 ans, et un ami sont vus en synchronisation labiale avec le remix “Said Sum” de Moneybagg Yo avec la City Girl. La vidéo est devenue virale après que le rappeur JT, dont le couplet est entendu dans le clip, l’ait partagée sur Twitter.

Obama est maintenant en deuxième année à l’Université du Michigan, tandis que sa sœur aînée Malia Obama fréquente l’Université de Harvard. Ils suivent tous les deux leurs cours universitaires en ligne depuis chez eux, a récemment déclaré Michelle à Jennifer Lopez dans une conversation Instagram Live. «Mes filles étudient à la maison», a déclaré Michelle le 22 septembre, note Us Weekly. “Nous avons hâte de retourner sur le campus, mais les choses sont juste déroutantes … pas tout à fait sûres. Je suis juste content qu’ils restent sur place, même s’ils en ont marre de moi.”

Michele est également apparue dans le talk-show de Conan O’Brien le mois dernier, où elle a déclaré qu’Obama, Malia et le président Obama étaient tous heureux de passer autant de temps ensemble pendant les premiers jours des ordres de rester à la maison pendant la pandémie de coronavirus. Depuis lors, leurs filles sont devenues “un peu malades de nous”, a-t-elle dit, note PEOPLE.

«Et donc l’été a commencé à arriver, et ensuite nous pourrions être un peu plus dehors, et nous sommes arrivés au vignoble, où nous sommes encore, et donc il y a plus de place pour se promener … c’était bien, parce que ça a aidé et maintenant les enfants sont de retour à Zoom land avec des cours », a déclaré Michelle à O’Brien. “Ils le font à distance. Et ils ne sont plus ravis d’être avec nous.”

Malia, 22 ans, et Obama ont tous deux figuré dans le documentaire Netflix de Michelle Becoming, sorti en mai. Dans leurs interviews, les deux ont félicité leur mère d’être une source d’inspiration pour tant de gens. “Je suis ravi qu’elle soit fière de ce qu’elle a fait”, a déclaré Obama. “Parce que je pense que c’est la chose la plus importante à faire pour un être humain, c’est d’être fier de lui.”

Obama choisit une voie différente pour son éducation, car ses parents et sa sœur aînée ont tous deux fréquenté les écoles de l’Ivy League. Le président Obama a fréquenté l’Université Columbia à New York pour des cours de premier cycle, tandis que Michelle a obtenu un diplôme de premier cycle de l’Université de Princeton dans le New Jersey. En août 2019, des étudiants qui ont parlé avec The Detroit News ont déclaré avoir repéré des agents des services secrets avec Obama alors qu’elle assistait à une orientation de première année.

Alors que certains utilisateurs de Twitter ont adoré la vidéo, d’autres étaient préoccupés par la sécurité d’Obama. “Mec, vous venez d’exposer notre bonne soeur aux partisans de Trump pour la critiquer elle et Obama. Smh C’est vrai ce qu’ils disent, votre empreinte numérique est éternelle”, a tweeté une personne. “Ils ont tout supprimé mais il est toujours là.”

Un utilisateur de Twitter a pensé que c’était cool de voir qu’ils avaient quelque chose en commun avec Obama, ajoutant: “Je vais le prendre!” Une autre personne a suggéré de bloquer les parents d’Obama afin qu’elle puisse toujours s’amuser sur les réseaux sociaux.

Une personne a trouvé d’autres vidéos TikTok avec son amie avant qu’elles ne soient supprimées. “Je pensais avoir trébuché quand j’ai vu Sasha Obama dans ces derniers, mais c’est définitivement elle, je sais pourquoi ils les ont supprimés, ils n’étaient pas si mauvais”, a écrit l’utilisateur de Twitter. Un autre utilisateur a répondu que c’était probablement à cause de l’attention médiatique que sa sœur aînée a subie lorsque des photos d’elle fumant et dansant ont fait surface.

