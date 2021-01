Saturday Night Live a annoncé ses premiers spectacles de la nouvelle année, révélant l’hôte et l’invité musical des épisodes diffusés en janvier et février. Le 30 janvier, l’ancienne star de Office John Krasinski animera, avec Machine Gun Kelly en tant qu’invité musical. Par la suite, la star et co-créateur de Schitt’s Creek, Dan Levy, sera l’hôte avec Phoebe Bridgers qui se produira le 6 février. Enfin, l’actrice Regina King, lauréate d’un Oscar, animera l’épisode du 13 février de SNL, avec la musique de Nathaniel Rateliff.

Depuis, Krasinski a commenté cette nouvelle passionnante, tweetant une photo de la carte d’annonce et écrivant: “Aaaaaand cue le pincement moi-même.” Levy a également tweeté au sujet de sa mise sur écoute en tant qu’hôte, s’exclamant “OMFG”. La page Twitter officielle de Schitt’s Creek a également publié sur les nouvelles, en écrivant: “Ce n’est pas un exercice.” Machine Gun Kelly, qui jouera probablement des chansons de son nouvel album pop-punk, Tickets to My Downfall, a qualifié de jouer sur SNL un élément de “liste de seau”, et a ajouté: “À la fin de semaine prochaine!” Enfin, Rateliff a proposé un simple mais chic, “Live from New York ….”

Bonjour, 2021. pic.twitter.com/zJqJhsCpMu – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 22 janvier 2021

Le grand concert d’hébergement SNL de Krasinski survient quelques semaines à peine après que The Office ait quitté Netflix pour Peacock, le nouveau service de streaming de NBCUniversal. La sitcom bien-aimée est devenue un incontournable de la télévision américaine, même après avoir été basée sur un original britannique, et les fans reviennent constamment pour revivre le cœur et l’hilarité qu’elle a offert pendant neuf saisons incroyables. Récemment, les co-stars de la série Oscar Nunez et Andy Buckley – qui ont joué respectivement Oscar Martinez et David Wallace – se sont entretenus avec Pop Culture.com pour discuter de la série et de ce qu’ils pensent exactement lui a donné sa longévité dans le panthéon des comédies télévisées. .

“C’est un peu fou, tu sais?” Nunez a déclaré, puis en notant qu’il rencontre régulièrement de très jeunes fans de la série qui ne l’ont découverte que récemment. “Les 11 ans, les 12 ans et les 13 ans, ils ne cessent de découvrir la série, parce que c’est ce genre de spectacle qui est un tremplin entre la petite enfance et le lycée.” Il a ajouté que ces nouveaux jeunes fans sont généralement présentés à The Office par des membres plus âgés de la famille, tels que des parents ou des tantes et des oncles, et qu’ils «deviennent des fans tout de suite». Il a poursuivi en répétant que, pour lui, tout le phénomène est «fou». Buckley a ensuite plaisanté en disant que son rôle dans la série lui avait donné une “crédibilité de rue” avec les amis de ses fils adolescents.