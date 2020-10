HISTOIRES CONNEXES

Saturday Night Live a confirmé que ses deux prochains hôtes suivraient l’ouverture de la saison de Chris Rock ce week-end, y compris un humoriste devenu mercenaire mandalorien et le créateur et star de HBO’s Insecure nominé aux Emmy.

Le premier est le comédien Bill Burr, qui devrait faire ses débuts dans la SNL le samedi 10 octobre. Il sera rejoint par son collègue débutant Morgan Wallen, qui servira d’invité musical.

Le week-end suivant, le 17 octobre, Issa Rae supervisera les tâches d’accueil. Elle sera accompagnée de l’invité musical Justin Bieber, qui a été vu pour la dernière fois sur SNL en février, lorsque RuPaul était maître de cérémonie.

En plus de son rôle récurrent de Mayfield de The Mandalorian, Burr est le co-créateur et la star de la comédie animée Netflix F Is for Family, qui a été récemment renouvelée pour une cinquième et dernière saison. Il a également joué aux côtés de l’acteur de SNL Pete Davidson dans King of Staten Island cet été.

Comme indiqué précédemment, SNL devrait lancer la saison 46 ce week-end avec le Rock susmentionné en tant qu’hôte et Megan Thee Stallion en tant qu’invité musicale. L’épisode marquera également les débuts de Jim Carrey en tant que candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden (voir la promo), ainsi que de trois nouveaux joueurs en vedette: les vétérans d’improvisation Lauren Holt, Punkie Johnson et Andrew Dismukes – ce dernier a participé à l’écriture de l’émission. personnel depuis la saison 43. Les nouvelles recrues apportent le total de l’ensemble de SNL à 20 membres de la distribution.

