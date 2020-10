HISTOIRES CONNEXES

Saturday Night Live a abandonné l’invité musical Morgan Wallen par prudence, trois jours à peine avant qu’il ne fasse ses débuts au Studio 8H.

La décision d’abandonner le chanteur country avant la diffusion de SNL le 10 octobre intervient après que de nombreuses vidéos de TikTok l’ont montré démasqué et fraternisant dans des bars bondés de Tuscaloosa, en Alabama, le week-end dernier. La série de croquis de fin de nuit fonctionne actuellement selon des directives COVID strictes mises en œuvre par l’État de New York pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées.

Wallen a confirmé la nouvelle lui-même dans une vidéo publiée sur Instagram, en disant: «Mes actions du week-end dernier étaient assez myopes, et ont évidemment affecté mes objectifs à long terme et mes rêves … Je respecte la décision de l’émission parce que je sais que j’ai mis les en péril, et je prends possession de cela. Je tiens à m’excuser auprès de SNL, de mes fans, de mon équipe de m’avoir offert ces opportunités, et je les ai laissées tomber. (Notre site sœur Variety a d’abord rapporté la nouvelle.)

Wallen, qui a participé à la saison 6 de The Voice de NBC, a remporté deux top 10 consécutifs en simple country cette année: «7 Summers» et «More Than My Hometown». Il est actuellement en lice pour deux Billboard Music Awards (Top Country Song et Top Country Album), ainsi que pour un CMT Music Award (pour Male Video of the Year).

Comme indiqué précédemment, le comédien Bill Burr devrait animer Saturday Night Live ce week-end; on ne sait pas encore si un nouvel invité musical remplacera Wallen. La semaine suivante, le 17 octobre, Issa Rae d’Insecure supervisera les tâches d’animation, tandis que Justin Bieber servira d’invité musical.

SNL est revenu le 3 octobre avec l’hôte Chris Rock et une performance de Megan Thee Stallion. L’ouverture de la saison 46 – qui a également présenté les débuts de Jim Carrey en tant que candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden – a marqué le deuxième plus grand public de SNL en 12 ans. (Les lecteurs de TVLine ont donné à l’impression de Carrey une note moyenne de «B +», tandis que l’épisode lui-même a obtenu un «C-».)

Êtes-vous d’accord avec la décision de SNL de limoger Wallen? Regardez les vidéos TikTok susmentionnées ci-dessous, puis cliquez sur les commentaires avec vos réactions.

J’ai vu 87 tiktoks similaires à celui-ci. Morgan Wallen appartient à la rue. pic.twitter.com/LNeZVc3v6v – 🍂Tyne🍂 (@RyleeTWing) 5 octobre 2020