Exclusif

Les acteurs et animateurs de “Saturday Night Live”, Chris Rock, essayent comme l’enfer de suivre les nouvelles en constante évolution sur Président Trumpdiagnostic de COVID-19 avant la première de la saison.

Avant le coup d’envoi de la saison 46 de samedi, le premier débat présidentiel était la grande histoire que nous nous attendions tous à voir bouleversée, mais tout a changé tôt vendredi matin avec le président et la première dame testés positifs.

Des sources proches de la situation disent à TMZ … les écrivains et les producteurs essaient maintenant de trouver comment y remédier le sujet, et quels ajustements, le cas échéant, doivent être apportés à l’ouverture à froid ou au monologue d’ouverture de Rock.

On nous dit que c’est une situation très fluide, mais «SNL» veut être sensible … et nos sources disent que des réunions et des discussions se déroulaient tard dans la nuit de vendredi.

La bonne nouvelle – pour les acteurs et l’équipe de SNL de toute façon – c’est qu’on nous dit que la production et que l’équipe de rédaction n’apporte pas de changements drastiques à ce qu’ils avaient prévu. Bien sûr, vous pouvez vous attendre à voir la santé du président abordé lors du segment “Weekend Update”.

Nos sources disent que l’épisode ne craindra toujours pas le débat ou les batailles de campagne. Mis à part l’hébergement Rock, la première est très attendue car Jim Carrey est prendre en charge le rôle de Joe Biden, tandis que Maya Rudolph retourne comme Kamala Harris.

Si cela ne vous suffisait pas … Megan Thee étalon est l’invité musical.

Beaucoup de grandes attractions, et les nouvelles ne font que le rendre beaucoup plus intéressant … pour les téléspectateurs ET les acteurs et l’équipe aussi.