La célèbre actrice mexicaine Martha Higareda a partagé la situation douloureuse qui s’est produite lorsqu’elle n’a pas reconnu le boxeur Saúl El Canelo Álvarez dans un aéroport; il pensait même qu’il était un “homme d’affaires de l’illégal”.

Higareda a déclaré à Yordi Rosado dans une interview qu’il avait rencontré le champion de boxe dans un aéroport, où il s’était approché de lui pour lui demander une photo. Quand Martha Higareda a obtenu l’entourage des personnes qui accompagnaient El Canelo, ce qu’elle a pensé était qu’il était un trafiquant de drogue.

C’est à travers quelques Tik Toks que Rosado a partagé l’interview avec l’actrice, où Martha Higareda était trop sincère avec son impression en voyant la bien-aimée. athlète mexicain. La belle jeune femme a souligné qu’elle avait été alertée quand elle voyait suffisamment de sécurité dans les lieux et c’est pourquoi elle est arrivée à la conclusion qu’il y avait une personne dédiée à ce type d’entreprise dans les lieux.

Nous étions à l’entrée de l’aéroport et il y avait beaucoup de sécurité, des gardes à l’entrée et j’ai dit «c’est n @ rco?». Je l’ai laissé passer et je suis monté dans l’avion, mais avant cela, j’ai acheté un livre et j’avais des cartes de tarot. La blague, c’est que je monte dans l’avion et que je dois m’asseoir à côté de lui, a partagé Martha.

La célèbre a fait remarquer que lorsqu’elle a vu ses lettres, Saul Alvarez Il lui a demandé de lui dire s’il gagnerait son prochain combat, c’est alors qu’il s’est officiellement présenté et Martha Higareda a réalisé qui était assis à côté de lui. El Canelo s’est rendu compte que l’actrice ne savait pas qui il était et après avoir clarifié la situation, l’a invitée à son combat. Higareda a avoué qu’elle avait peur quand elle pensait être assise avec un n @ rco.

Il s’est excité et a dit «wow, nous avons joué ensemble», à la place j’ai apporté l’idée et j’ai dit «oh, il m’a joué avec le n @ rco». Il a vu que je portais les lettres et m’a demandé de les lui lire. Le fait est qu’à la fin, il m’a dit «tu ne sais pas qui je suis, non? Il m’a dit que c’était ‘Canelo’, il m’a invité à son combat et tout était super, a-t-il dit à Yordi Rosado.

Martha Higareda Il a profité du moment pour faire remarquer qu’il n’y a pas de type de relation, en dehors d’une amitié avec le boxeur; ceci après les rumeurs qui les racontaient sentimentalement.

La célèbre est généralement assez sincère avec ses expériences embarrassantes, comme cela s’est produit avec Keanu Reeves et Chris Evans. L’actrice a avoué une expérience qu’elle n’oubliera jamais: le jour où elle a soufflé une morve devant cette paire d’acteurs beaux et à succès.

Martha a souligné qu’elle avait eu une scène avec ces beaux acteurs hollywoodiens, elle devait sortir du plus coquet de la piscine et marcher directement vers Chris Evans, ce qu’elle ne savait pas, c’est qu’avec l’eau, un mucus était sorti de son nez.

Quand tu pars, l’acteur va se tourner pour te voir, tu marches, Keanu arrive, t’enveloppe d’une serviette et t’embrasse sur la bouche, ils ont fait remarquer au protagoniste d’Amar ça fait mal.

Martha Higareda Elle a avoué que c’était toute une odyssée pour elle de sortir de la piscine et quand elle est sortie, les choses n’allaient pas très bien malgré ses efforts.

Je suis petit, je ne touche pas le fond de la piscine. Total, je prends l’air et passe sous l’eau, je devais monter dans des escaliers, j’arrive, mais je me noie, je sors de l’escalier et le gars qui a dû me regarder me regarde avec un visage choqué.

Pourtant, l’actrice en tant que professionnelle a continué jusqu’à ce qu’elle atteigne le côté du célèbre Captain America.