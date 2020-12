Le Mexicain, qui s’est battu pour la dernière fois en novembre 2019, a mis fin au record invaincu de Smith pour remporter son titre mondial des super-moyens WBA, ainsi que la ceinture WBC vacante, pour devenir un champion du monde en quatre divisions.

Le joueur de 30 ans a goûté à la dernière défaite contre Floyd Mayweather Jr en 2013 et avait depuis vu le frère de Smith, Liam, en 2016, remporter le titre WBO des poids moyens légers.

S’exprimant après le combat, il a déclaré à DAZN: “Mes respects pour Callum Smith, mais comme tout le monde m’étiquette, je suis le meilleur au monde et c’est pour quelque chose.

“C’est l’une des meilleures nuits pour moi, j’ai conquis les titres unifiés. Une des plus belles nuits que j’ai eues et j’irai pour plus.”

Et, dans un message pour Gennady Golovkin, qu’il a battu en 2018, il a déclaré: “Mon objectif à court terme est d’unifier tous les titres à 168 livres. Qui que ce soit là-bas, allons les chercher.”

Alvarez et le Kazakh ont fait match nul en 2017 et le Mexicain a remporté une victoire serrée à Las Vegas un an plus tard, et il y a maintenant des spéculations qu’une trilogie pourrait être sur les cartes.

Smith se vantait d’une taille et d’un avantage de portée de sept pouces et demi sur Alvarez, mais la superstar mexicaine n’a pas hésité à être le plus petit homme, ayant battu des combattants plus grands et plus rangés à plusieurs reprises dans le passé.

Smith a déclaré: “Je suis dévasté. Écoutez, je n’ai jamais voulu perdre, je suis venu ici pour gagner. Ce n’était pas ma nuit.

«Je ne me sens plus aussi dominant à 168 ans qu’avant.

“Cela aurait pu être une meilleure version de moi ce soir … il a joué et était le meilleur homme.”

Rapports supplémentaires par PA.