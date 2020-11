T

Les prochaines semaines verront le pic de la couleur automnale parmi les arbres des rues de Londres. Pendant la majeure partie de l’année, beaucoup d’entre nous sont trop collés à nos téléphones ou occupés à froncer les sourcils sur les autres sur le trottoir pour remarquer le nombre d’espèces différentes qui bordent notre ville, mais cela vaut vraiment la peine de jeter un coup d’œil, pas seulement à ce qui est au-dessus de votre tête, mais à la jolie litière de trottoir autour de vos pieds aussi.

Nous connaissons tous le London Plane, Platanus x hispanica, planté dans les avenues majestueuses du centre de Londres. Son écorce colorée et pelée tolère très bien la pollution et, à mesure que les feuilles tombent, les fruits, qui ressemblent à de petites boules, deviennent plus évidents. Les feuilles sont dures et mettent un certain temps à se décomposer, ce qui permet au trafic de la ville de les presser dans une sérigraphie sur le tarmac.

Un arbre plus coloré et moins connu qui ressemble passablement à l’avion est le Sweet Gum, Liquidambar. Le grand nombre de couleurs qui apparaissent sur un arbre est remarquable. Certaines feuilles prennent une couleur cerise noire profonde, d’autres sont rouges fluo, roses et jaunes. De loin, l’arbre est un kaléidoscope bruissant. Les sycomores et les cerises (Prunus spp) ont souvent des motifs fabuleux et des couleurs multiples. D’autres arbres de rue communs se transforment en une seule couleur intense. Le Maidenhair Tree, Ginkgo biloba est un autre arbre tolérant à la pollution. Vous le repérez facilement: ses feuilles sont en éventail et deviennent jaune vif. Les limes, Tilia cordata, jettent également de la litière jaune sur les branches noircies par la pluie, tout comme le tulipier, Liriodendron tulipifera.

(

Isabel Hardman

)

Ce fut un bon automne pour la couleur car il a été si doux. Un été indien et des retards de gel encouragent une plus grande production de produits chimiques appelés anthocyanes, qui provoquent le rouge des feuilles. Au printemps, nous avons apprécié le chant des oiseaux alors que nos vies diminuaient en raison du verrouillage. En ces semaines plus froides de la deuxième vague de restrictions, nous avons toute une forêt d’arbres à leur meilleur pour égayer les jours sombres. N’oubliez pas de continuer à chercher.