Sauvage et libre, Demi Rose en imprimé zèbre a montré ses charmes | INSTAGRAM

Parfois, la célèbre mannequin britannique Demi Rose se surpasse de loin avec des photographies incroyables et c’est aujourd’hui le cas, car il s’occupe de deux clichés dans lesquels il fait ressortir son côté le plus libre et le plus sauvage.

Ceci est sa dernière publication dans Instagram celui qui a deux clichés dans lesquels Demi Rose est au fond de la pièce où elle séjourne, profitant de ses vacances aux Maldives.

Dans cet endroit, il y a une descente pour que le Belle jeune se baignant dans l’océan, cependant, elle a décidé que ce serait un endroit idéal pour une séance photo dans un maillot de bain à imprimé zèbre et de jolies lunettes de soleil accrocheuses.

Vous pourriez également être intéressé: Bright Dawn, Demi Rose avec un collier en or et une grande robe

Demi Rose a chargé d’élever la température de tous ceux qui l’ont observée, bien que sur la première photo, elle sorte de face, tous ses charmes sont remarqués en gros et rendent l’image très agréable, mais la bonne chose était quand nous sommes allés à la seconde image, là ils ont trouvé une grande surprise et garçon oui.

Les charmes ultérieurs de la belle fille ont brillé bien qu’elle soit à l’ombre, car lorsque son dos a été tourné, les attributs préférés des internautes sont devenus le centre d’attention, ainsi que ses cheveux longs, qui sont certainement des extensions qui Il a été placé il y a environ 2 semaines.

Les filles comme Demi Rose ont tendance à rechercher des styles et des looks différents, alors cette fois, nous voyons qu’elles ont les cheveux très longs qu’elle a décidé que ce serait une bonne idée de passer ces jours de vacances dans un endroit exotique et paradisiaque.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE ROSE’S DARE

Comme d’habitude, la belle fille nous tient au courant de ses aventures à travers ses histoires Instagram, où elle nous a montré quelques vidéos du bel hôtel dans lequel elle se trouve, qui consiste en une très longue jetée où vous pouvez vous rendre directement à votre chambre. et profitez des beautés naturelles de ce pays.

Mais la vidéo qui a le plus attiré l’attention de ses fans était celle dans laquelle la belle fille nage avec des requins avec ses amis, il convient de mentionner qu’elle et les modèles qui l’accompagnent sont très intrépides et vivent la vie en grand, risquer beaucoup.

La publication a réussi à avoir plus de 367 000 “j’aime” en quelques heures, nous pouvons donc voir que ses 14,9 millions d’abonnés sont à l’affût pour profiter de son nouveau contenu puisque la fille s’efforce de le faire quotidiennement.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Le point culminant de sa journée d’hier a été le soir où elle se tenait face à l’horizon à l’intérieur d’un yacusi qu’elle avait dans sa chambre et de l’arrière un de ses amis a pris en charge de capturer le beau moment, il a été observé avec des couleurs très psychédéliques avec des nuances de violet, bleu, orange et une gamme très variée.

Un détail très curieux de la jeune femme est que lorsqu’elle télécharge des vidéos sur ses réseaux sociaux, elle le fait avec des chansons de fond assez intéressantes, qui donnent une touche spéciale à chacun de ses clichés, qu’elle prend avec son téléphone portable mais très de haute qualité, donc nous finissons toujours par l’apprécier ensemble.

La belle jeune femme se concentre sur son travail en modelant diverses tenues et s’efforçant d’avoir de meilleures photographies de mieux en mieux est quelque chose qu’elle réalise depuis ses débuts car à chaque fois elle a une meilleure qualité et une meilleure concentration, les marques qui la sponsorisent sont donc assez satisfaite comme c’est le cas de Fashion Nova, dont elle est l’ambassadrice officielle.