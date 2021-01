ré

ustin Diamond, surtout connu pour avoir joué à Samuel ‘Screech’ Powers dans Saved by the Bell, a terminé son premier cycle de chimiothérapie pour le cancer du poumon de stade 4, a déclaré un représentant de la star.

L’équipe de M. Diamond a fourni une mise à jour sur son état, disant à TMZ qu’il se bat contre un «carcinome à petites cellules de stade 4», communément appelé cancer du poumon avancé.

Selon le rapport de TMZ, le cancer a commencé ailleurs dans son corps et s’est métastasé dans ses poumons. Son prochain cycle de chimiothérapie est «prévu bientôt».

Suite à son premier cycle de chimiothérapie, le représentant Roger Paul a déclaré que l’ancien enfant-star «a hâte de passer plus de temps avec sa petite amie, jouer de sa basse / jeux vidéo» et «faire des vidéos pour ses fans sur les réseaux sociaux».

M. Paul a ajouté que ceux qui souhaitent soutenir M. Diamond pendant cette période peuvent envoyer un courrier à l’acteur.

“Nous lui transmettons les lettres / cartes pour qu’il les lise à l’hôpital”, a-t-il dit.

L’ancien co-star de Dustin, Mario Lopez, qui jouait AC Slater dans la sitcom américaine, a partagé son soutien à l’acteur après l’annonce de son diagnostic.

Partageant une image des deux sur Instagram, M. Lopez a écrit: «Je me suis connecté avec Dustin plus tôt ce soir et bien que la nouvelle de son diagnostic soit déchirante, nous restons convaincus qu’il surmontera cela. Prier pour lui et sa famille et pour un prompt rétablissement. Que Dieu bénisse. “

Tiffani Thiessen, qui a joué le rôle de Kelly Morris, Elizabeth Berkley, qui a joué Jessie Spano, et Lark Voorhies, qui a pris le rôle de Lisa Turtle, s’est également adressée aux médias sociaux pour envoyer leur soutien à leur ancienne collègue.

«Je voudrais prendre le temps d’envoyer un amour spécial et des meilleurs vœux à Dustin Diamond, qui est l’un de mes amis les plus chers», a écrit Mme Voorhies sur Instagram, à côté d’une image des stars.

«Dustin, tous les nombreux membres de votre entourage proche qui savent que vous êtes la grande personne que vous êtes, tirent vraiment pour vous et prient pour le meilleur résultat.»

L’hospitalisation de M. Diamond intervient alors que le redémarrage de Saved By the Bell a été renouvelé pour une deuxième saison sur le service de streaming de NBCUniversal, Peacock.

«Je suis ravi que Saved By the Bell ait été renouvelé. J’ai été époustouflé par tout l’amour pour la série et j’ai hâte d’y retourner et de faire plus d’épisodes », a déclaré l’écrivain et producteur exécutif Tracey Wigfield.

“J’espère que nous resterons sur Peacock pendant de nombreuses saisons, puis dans 30 ans, quelqu’un redémarrera notre redémarrage et inventera le threeboot.”

L’émission est actuellement n ° 1 sur le service de streaming et met en vedette les membres de la distribution d’origine Berkley, Lopez, Thiessen et Voorhies, ainsi que Mark-Paul Gosselaar.