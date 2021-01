Sauvé par le Bell’s Dustin Diamond hospitalisé

Malheureusement pour les fans de la série bien-aimée Saved by the Bell, depuis l’acteur bien-aimé qui a joué Screech, Diamant de Dustin, a été admise dans un hôpital aux États-Unis.

Comme cela a été annoncé, l’acteur américain est dans un hôpital de Floride après avoir présenté des douleurs dans tout le corps et une gêne générale. Le média TMZ a assuré que les proches de l’acteur de 44 ans craignent qu’il s’agisse d’un cancer.

Le représentant de Dustin Diamond a partagé avec Hollywood Life qu’effectivement la star de Saved by the Bell est à l’hôpital et qu’un diagnostic n’a pas encore été déterminé; vous subissez des tests pour identifier exactement ce qui cause l’inconfort de votre proche Hurler.

Cela peut vous intéresser: les films et séries qui disparaissent de Netflix cette semaine

TMZ a souligné qu’en raison de craintes, une biopsie fait partie des tests auxquels l’acteur américain a été soumis. Ils ont ajouté que Dustin Diamond a des antécédents familiaux de cancer et a même perdu sa mère à cause de cette maladie.

Diamond a joué Samuel “Screech” Powers, dans la distribution originale de la populaire série des années 1990 Sauvé par le gong. La série télévisée se composait de 4 saisons et faisait partie du “spin-off” Saved by the Bell: The University Years; il est devenu l’un des programmes les plus mémorables des années 90.

Beaucoup ont été frappés par le fait que Dustin Diamond n’a pas été sollicité pour la relance de la série l’année dernière, ceci via la plateforme Peacock.

La vérité est que tout n’a pas été rose dans la vie de Dustin Diamond après Saved by the Bell. La star a écopé d’une peine de quatre mois en 2015 pour une altercation dans le Wisconsin, mais cinq ans plus tôt, il avait déjà eu des problèmes, ceci pour le paiement de son hypothèque.

Le célèbre Américain a publié sa biographie, Derrière la cloche, dans lequel il n’avait pas l’air bien avec ses compagnons de Sauvé par la cloche, car il ne montrait pas un côté amical d’eux; Cependant, des années plus tard, il a avoué dans une interview qu’il le regrettait.

Dustin Diamond a fait valoir en sa faveur qu’il n’était pas directement l’auteur du livre, il a partagé ses anecdotes et que c’était quelqu’un d’autre qui a tout rassemblé et l’a lié à des problèmes très forts, en termes de vie personnelle, qui ont blessé ses collègues.

L’acteur a tenté de se remettre au milieu, mais pas très heureusement, car il a choisi un film pour adultes comme préambule. Ils assurent qu’après Saved by the Bell, le succès n’est pas revenu à Diamond et les problèmes économiques n’ont pas attendu.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

L’acteur a eu quelques apparitions mineures au cinéma, mais ce n’était pas suffisant et il s’est retrouvé avec un spot de comédie dans certaines boîtes de nuit. On dit aussi que lorsqu’il a eu des problèmes avec son paiement hypothécaire, il a vendu des t-shirts sur Internet avec son autographe pour tenter de réunir les fonds nécessaires.

La vérité est que la carrière d’acteur de Diamant de Dustin après Screech, ce n’était pas du tout favorable et lui a causé beaucoup d’ennuis. Pour plus de tentatives, sa carrière artistique n’a pas décollé de nouveau.