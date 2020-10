La mairie de NBC de jeudi soir avec le président Donald Trump a vu le président aborder un certain nombre de sujets pressants, y compris tout, du groupe de conspiration QAnon à ses dettes et à sa campagne de réélection. À un moment de la nuit, l’hôte Today Savannah Guthrie, qui a animé l’événement, a pressé le président sur son diagnostic de coronavirus dans un moment qui a suscité de nombreuses réactions sur Twitter.

L’événement de jeudi soir, qui s’est tenu à Miami au même moment où ABC a tenu une mairie avec Joe Biden, a vu Guthrie pousser le président sur des questions persistantes autour de son diagnostic de COVID-19, y compris s’il avait été testé ou non le jour du premier débat présidentiel. Le président avait annoncé son diagnostic le 2 octobre, quelques jours à peine après le premier débat. Interrogé par Guthrie, “avez-vous testé le jour du débat?”, Trump a répondu: “Je ne sais pas. Je ne me souviens même pas. Guthrie, cependant, a continué à faire pression, demandant si Trump avait passé” un test le jour de le débat. »Le président a répondu:« Je l’ai probablement fait.

GUTHRIE: “Vous ne savez pas si vous avez passé un test le jour du débat?”

Le moment, ainsi que plusieurs autres moments de la nuit, a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs téléspectateurs ont souligné que Trump affirmait depuis longtemps qu’il avait une grande mémoire, bien qu’il ne se souvienne pas de quelque chose d’aussi important qu’un test de coronavirus. D’autres ont tout simplement contesté le fait que Trump n’était à nouveau pas clair, tandis que encore plus félicitaient Guthrie pour avoir poussé le président sur les sujets abordés à la mairie.

Le président avait annoncé son diagnostic dans un tweet juste après minuit le 2 octobre. Dans ce tweet, il a déclaré que lui et la Première Dame Melania Trump “avaient été testés positifs au COVID-19”. Il a ajouté, “nous allons commencer notre processus de quarantaine et de récupération immédiatement. Nous allons passer à travers cela ENSEMBLE!”

Il a depuis été révélé que peu de temps après avoir reçu leur diagnostic positif, leur fils de 14 ans, Barron Trump, a également été testé positif. Selon la première dame, Barron n’a présenté aucun symptôme du virus.

Bien que le président ait confirmé ses diagnostics le 2 octobre, des questions sont restées sur le moment où il avait contracté le virus. Le conseiller principal de la Maison Blanche, Hope Hicks, avait été testé positif au virus le 1er octobre après être tombé malade la veille. Elle avait assisté au premier débat présidentiel et avait également voyagé à bord d’Air Force One avec le président juste un jour plus tard, le jour où elle avait commencé à ressentir des symptômes.

Selon le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, il avait “reçu la confirmation que le président Trump et la première dame Melania Trump avaient été testés positifs pour le virus SARS-CoV-2” le soir du 1er octobre. Le couple a confirmé publiquement leurs diagnostics. quelques heures plus tard.

Les résultats des tests positifs de Trump et Hicks ont marqué le premier de ce qui allait devenir une série de diagnostics positifs de coronavirus de la Maison Blanche. On ne sait pas quand et comment chaque individu a contracté le virus, bien qu’il ait été supposé qu’un événement de la Maison Blanche du 26 septembre présentant la juge Amy Coney Barrett, candidate à la Cour suprême de Trump, aurait pu agir comme un événement de “super-épandeur”.

Le 13 octobre, le Dr Conley a confirmé que le président avait été testé négatif pour le virus plusieurs jours consécutifs et avait fait effectuer d’autres tests, y compris des mesures de seuil de cycle d’ARN et de PCR. Il n’a pas précisé quand le président avait reçu les tests négatifs.

