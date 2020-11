Fondamentalement, les célèbres sont la royauté moderne. Ils sont millionnaires, ils bénéficient d’un traitement préférentiel partout où ils vont et ils ont une grande influence sur leurs abonnés.

Mais saviez-vous que certains d’entre eux descendent en fait de familles royales, retraçant leur lignée des siècles et des siècles? Découvrez qui ils sont ci-dessous.

Hilary Duff est la célébrité des États-Unis ayant la parenté la plus proche de la famille royale, étant la cousine de la reine au dix-huitième degré Isabel II, par l’intermédiaire d’Alexander Spotswood, lieutenant-colonel de l’armée britannique et arrière-petit-fils du roi Édouard III d’Angleterre, qui régna entre 1327 et 1377.

Boucliers Brooke, la belle actrice de “The Blue Lagoon”, appartient non seulement à une famille aristocratique américaine, mais comme Hilary Duff, elle est une cousine au dix-huitième degré mais une fois retirée de la reine Isabel II, étant un descendant du roi Henri IV de France, qui a régné de 1589 à 1610.

Le comédien et présentateur de télévision, Ellen Degeneres, est un cousin au quinzième degré de Catherine, duchesse de Cambridge, la future reine d’Angleterre, par l’intermédiaire de Sir Thomas Fairfax, un noble qui a servi aux côtés d’Henri VIII d’Angleterre lors de son expédition en Artois en 1513. De plus, elle est la dix-neuvième cousine de la reine Isabel II, deux fois enlevé, par le roi Édouard III d’Angleterre.

Après avoir retracé sa lignée, l’acteur controversé Johnny Depp, a découvert qu’il était le cousin du vingtième degré de la reine Isabel II, partageant le roi Édouard III en tant qu’ancêtre commun.

Paris Hilton Non seulement elle vit comme une princesse, mais elle est vraiment liée à la royauté. Comme Beyoncé et Brad Pitt, elle est une descendante d’Henri II aux côtés de son père Richard Hilton, faisant d’elle la cousine du vingtième degré de la reine. Isabel II. Maintenant c’est chaud!

Le chanteur canadien, Céline Dion, est le neuvième cousin, une fois enlevé, de Camilla Parker Bowles, la duchesse de Cornouailles. Cela est dû à leur ancêtre commun Jean Guyon, l’un des premiers colons du Québec, dans les années 1600. Le fait curieux est qu’à travers cette relation, Céline Dion et Madonna sont cousines au dixième degré, deux fois éloignées.

Ce n’est pas pour rien qu’on surnomme «Queen B.» Beyoncé a en fait du sang noble dans ses veines, étant cousine au vingt-cinquième degré de la Reine Isabelle II par son ancêtre le roi Henri II. Cela fait de sa fille Blue Ivy et des enfants de Kate Middleton des cousins ​​éloignés.

Angelina Jolie Il est un descendant de la royauté française, retraçant sa lignée jusqu’au roi Philippe II de France, qui a eu son règne entre 1180 et 1223. Par la fille de Philippe II de France, Marie de France, duchesse de Brabant, Angelina et la reine Isabel II Ce sont des cousins ​​en 26e année.

En 2014, la reine a décerné le titre de dame d’honneur à Angelina Jolie pour son travail humanitaire et depuis lors, ils ont entretenu une grande amitié. Ce sont essentiellement des BFF.

Brad Pitt il ne pouvait pas rester derrière son ex. Il a également le sang royal, retraçant sa lignée au 12ème siècle avec le roi Henri II d’Angleterre, faisant de lui un cousin au 25ème degré, deux fois éloigné de la reine. Isabel II. Mais ici le fait le plus curieux est qu’Henri II d’Angleterre a été marié à Aliénor d’Aquitaine, la première épouse de Louis VII, père de Philippe II, l’ancêtre d’Angelina Jolie. Quelle coïncidence!

Non seulement Jon Snow est un descendant de la royauté, Kit Harington c’est aussi dans la vraie vie. Kit est descendu de Charles II d’Angleterre par sa grand-mère Lavender Cecilia Denny, qui était mariée à Richard Harington, le douzième baronnet Harington, un titre qui existe depuis le XVe siècle. Parlant de sa modeste enfance, l’acteur de Game of Thrones a déclaré dans une interview: «Mes parents n’avaient pas beaucoup d’argent quand j’étais petit. Nous étions à l’aise, mais je ne suis pas allé à Oxbridge et pourtant tous les intervieweurs américains me disent: «Vous êtes de la parenté de Charles II! Votre grand-père était un baronnet! »

Lord Voldemort lui-même des romans de Harry Potter, l’acteur Ralph Fiennes, est un descendant du roi Jacques II d’Écosse qui a régné entre 1437 et 1460. Cela fait de lui un huitième cousin de Prince Carlos, actuel héritier du trône du Royaume-Uni.

Dakota et Elle Fanning sont des descendants du roi Édouard III ainsi que Orfèvre Carole, La mère de Kate et Pippa Middleton, donc ils sont 21e cousins.

Madone Elle est la reine de la pop depuis les années 1980, mais elle a également été informée par la New England Historicalealogical Society de Boston qu’elle descendait de Canadiens français, Madeleine Ernard et son mari charpentier Zacharie Cloutier, qui vivait au 17e siècle. Cette relation en fait un neuvième, une fois supprimé, Camilla Parker Bowles, l’épouse du prince Charles.

Guy Ritchie, comme son ex-femme, Madonna, est liée à la royauté en étant une sixième cousine de Kate Middleton, la duchesse de Cambridge. Guy Ritchie est le célèbre cinéaste britannique connu pour son style violent et son humour noir, caractéristiques de films tels que “Snatch”, “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” et “The Gentlemen”.

Hugh Grant, le cœur de films comme “Quatre mariages et un enterrement” et “Notting Hill”, est très proche de la reine Isabel II, étant son neuvième cousin, une fois à la retraite, étant un descendant du roi Henri VII d’Angleterre, qui régna de 1485 à 1509; et de James IV d’Ecosse, qui occupa le trône entre 1488 et 1513. La reine doit être très fan des films de son cousin, car elle est très excitée de le voir dans cette image.

Tilda SwintonL’actrice écossaise qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans ‘Michael Clayton’, est une descendante directe de Robert Ier d’Écosse qui a régné de 1306 à 1329 et est connue pour avoir combattu avec Edward I d’Angleterre pour le contrôle de L’Écosse au 14ème siècle.

Benedict Cumberbatch Il est un descendant du roi Richard III d’Angleterre et a même joué son ancêtre dans une série de la BBC. Le roi Richard III d’Angleterre occupa brièvement le trône entre 1483 et 1485. Il fut le dernier roi d’Angleterre à être tué au combat.

La célèbre actrice de Kill Bill, Uma Thurman, est un descendant direct du roi Édouard Ier d’Angleterre, tout comme la reine Isabel II, ce qui en fait des cousins ​​au vingt-premier degré, une fois enlevés. Edward I d’Angleterre a régné de 1239 à 1307, il s’est marié deux fois et on estime qu’il a eu entre 16 et 18 enfants.

Les frères Jake et Maggie Gyllenhaal Ce sont les célébrités américaines avec le sang le plus royal qui coule dans leurs veines après Hilary Duff et Brooke Shields, retraçant leur lignée jusqu’au roi Édouard III d’Angleterre. Cette relation en fait les cousins ​​du dix-neuvième degré de la reine. Isabel II, photographiée ici avec sa sœur, la princesse Margaret, décédée en 2002 à l’âge de 71 ans.

Meghan Markle Elle ne doit pas seulement son statut royal à son mariage avec le prince Harry. En fait, elle est une descendante directe du roi Édouard III d’Angleterre, ce qui en fait techniquement le dix-septième cousin de son mari.