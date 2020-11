Après deux mariages ratés, Scarlett Johannson écrit une nouvelle histoire d’amour avec l’acteur et comédien Colin Jost.

Scarlett Johannson a rencontré son mari lors du programme “Saturday Night Live” en 2017, pendant un certain temps, ils ont essayé de cacher leur relation jusqu’à ce qu’ils soient surpris en train de s’embrasser.

Deux ans plus tard, l’actrice portait une bague de 11 carats d’une valeur de 400 000 $ sur la scène du Comic-Con à San Diego.

La couleur et la forme du bijou conçu par James Givenchy pour Taffin étaient inhabituelles, on a donc immédiatement su qu’il ne s’agissait pas seulement d’une bague, mais de l’annonce de ses fiançailles à l’humoriste.

Après presque trois ans de relation, ils se sont joints à une cérémonie intime, et fidèles à son authenticité, ils ont fait connaître leur mariage d’une manière qui sort de l’ordinaire.

Scarlett et Colin ont eu le geste d’annoncer leur mariage via le compte Instagram de Meals on Wheels, une organisation qui veille sur les personnes âgées qui souffrent de la faim et de la solitude aux États-Unis.

En plus d’envoyer de bons vœux aux jeunes mariés, l’organisation a fait savoir à ses adeptes que le souhait des mariés était de faire une différence pour les personnes âgées en situation de vulnérabilité.

C’est ainsi qu’ils ont donné une ligne directrice pour recevoir des dons à l’occasion de la célébration de l’heureux couple.

Ces derniers jours, Johannson se promenait dans Soho à New York lorsqu’elle a été surprise en train de porter sa nouvelle alliance.

La bague contrastait avec son look décontracté, composée d’un jean, de chaussures de tennis et d’un sweat-shirt gris, ainsi que d’un sac à dos Prada noir.

Même en déplacement, il n’arrêtait pas de passer des appels et de répondre à des SMS.

Son mari maintenant semble également excité à propos de leur mariage, car il porte également son alliance sur les émissions de “Saturday Night Live”.