Le couple s’est marié ce week-end et a décidé de soutenir l’une de ses associations caritatives préférées en partageant la nouvelle via ses réseaux sociaux.

Meals on Wheels, qui aide à nourrir les personnes âgées à travers les États-Unis, a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram.

L’organisme de bienfaisance a déclaré: «Nous sommes ravis d’annoncer que Scarlett Johansson et Colin Jost se sont mariés ce week-end lors d’une cérémonie intime avec leur famille immédiate et leurs proches».

Scarlett Johansson – En images

Scarlett Johansson marche sur le tapis rouge avant la projection de “Marriage Story” lors de la 76e Mostra de Venise

.

Scarlett Johansson joue dans The Prestige (2006)

Warner Bros

Scarlett Johansson dans le film 2012 Avengers Assemble

Disney

Histoire de mariage (2019)

Netflix

Dans une scène émouvante du film de 1998 “ The Horse Whisperer ”, Scarlett Johansson, est aidée à monter en selle par l’acteur Robert Redford après avoir été traumatisée dans un accident d’équitation.

. / .

Bill Murray et Scarlett Johansson dans Lost in Translation (2003)

Scarlett Johansson assiste à la ‘Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the 18th Century’ Costume Institute gala-bénéfice au Metropolitan Museum en 2004

.

Scarlett Johansson assiste à la Stuff Magazine / Armani Exchange ‘Beachdance’ party en 2003

.

Scarlett Johansson arrive à la projection du nouveau film de Sofia Coppola Lost In Translation au 60e Festival du Film de Venise2003

.

Scarlett Johansson et Jonathan Rhys Meyers dans Match Point (2005)

Ewan MacGregor et Scarlett Johansson dans The Island (2005)

Warner Bros

Scarlett Johansson arrive à la cérémonie d’ouverture et ‘The Black Dahlia’ premiere le premier jour du 63e Festival du Film de Venise 2006

.

Scarlett Johansson arrive à la 63e assemblée annuelle des Golden Globe Awards 2006

.

The Other Boleyn Girls avec Natalie Portman dans le rôle d’Anne et Scarlett Johansson dans le rôle de Mary Boleyn (2008)

Photos de Columbia

Scarlett Johansson dans une campagne mode pour Mango en 2009

Mangue

Scarlett Johansson dans ‘Vicky Cristina Barcelona’ (2008) avec également Penélope Cruz, Javier Bardem et Rebecca Hall.

Scarlett Johansson dans ‘Iron Man 2’ (2010)

merveille

The Avengers (2012) avec Hawkeye (Jeremy Renner), Captain America (Chris Evans) et Black Widow (Scarlett Johansson)

merveille

Scarlett Johansson reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2012

.

Scarlett Johansson jouant Janet Leigh recrée la célèbre scène de douche de Psycho in Hitchcock (2012)

Photos de Fox Searchlight

Anthony Hopkins comme Alfred Hitchcock et Scarlett Johansson comme Janet Leigh dans Hitchcock (2012)

Scarlett Johansson dans Under The Skin (2013)

Scarlett Johansson pose pour une photo sur le tapis rouge lors du gala du nouveau film “Under The Skin” lors du Festival international du film de Toronto 2013 à Toronto le 9 septembre 2013

AP

Scarlett Johansson arrive sur le tapis rouge pour la projection de son film Under The Skin dans lequel elle joue un extraterrestre

AP

Couverture du numéro de novembre 2013 du magazine Esquire, mettant en vedette l’actrice, mannequin et chanteuse Scarlett Johansson

Magazine Esquire

Scarlett Johansson visite “ Late Night With Jimmy Fallon ” au Rockefeller Center en 2013

.

Scarlett Johansson arrive sur le tapis rouge à la première de New York de Don Jon en 2013

Actualités Splash

Scarlett Johansson dans Lucy (2014)

Europacorp

Scarlett Johansson arrive sur le tapis rouge pour la première britannique de Captain America: The Winter Soldier en 2014

.

Scarlett Johansson arrive sur le tapis rouge pour la première britannique de Captain America: The Winter Soldier en 2014

EPA

Scarlett Johansson signe des autographes lors de la première du film britannique de Captain America: The Winter Soldier à Westfield Londres en 2014

Dave Benett

Captain America: Le soldat de l’hiver (2014)

AP

Scarlett Johansson arrive à la première mondiale de Captain America: The Winter Soldier “au El Capitan Theatre de Los Angeles en 2014

Invision / AP

John Travolta embrasse Scarlett Johansson alors qu’ils arrivent pour la 87e cérémonie annuelle des Oscars au Dolby Theatre à Hollywood, Californie en 2015.

EPA

Scarlett Johansson assiste à la première de Marvel’s “Avengers: Age Of Ultron” au Dolby Theatre, à Hollywood en 2015

.

Scarlett Johansson assiste aux MTV Movie Awards 2015 au Nokia Theatre LA Live à Los Angeles

.

Scarlett Johansson assiste à la première européenne de “The Avengers: Age Of Ultron” à Westfield Londres en 2015

Dave Benett

Madame Tussauds New York dévoile la toute première figure de cire de l’actrice Scarlett Johansson en 2015

.

Scarlett Johansson arrive à la première de Sing lors du Festival international du film de Toronto 2016 à Toronto le 11 septembre 2016

La Presse canadienne via AP

Scarlett Johansson assiste à la première de Rough Night en 2017

.

Scarlett Johansson assiste au gala 2018 du Musée américain d’histoire naturelle

.

Scarlett Johansson, star de cinéma féminine de 2018, pose dans la salle de presse lors des People’s Choice Awards

.

Scarlett Johansson assiste à la 70e Emmy Awards 2018

.

Colin Jost et Scarlett Johansson assistent au Gala de l’Institut du Costume Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination au Metropolitan Museum of Art 2018

.

Scarlett Johansson assiste au gala du Met 2018

.

Scarlett Johansson assiste à la première de Disney et Marvel ‘Avengers: Infinity War’ en 2018

.

Scarlett Johansson arrive pour la projection du film “Marriage Story” lors de la 76e Mostra de Venise 2019

. via .

Sam Rockwell, Scarlett Johansson et Roman Griffin Davis dans le film Jojo Rabbit

Scarlett Johansson de Marvel Studios “ Black Widow ” au San Diego Comic-Con International 2019

.

Scarlett Johansson arrive pour assister au 11e gala annuel des Gouverneurs 2019 organisé par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences au Dolby Theatre à Hollywood

. via .

Laura Dern, Adam Driver et Scarlett Johansson assistent à un photocall “Marriage Story” lors de la 76e Mostra de Venise à Sala Grande

WireImage

Scarlett Johansson arrive aux 77e Golden Globe Awards annuels 2020

Invision / AP

Scarlett Johansson dans Black Widow (2020)

merveille

Il a ajouté que le couple avait suivi les précautions de sécurité COVID-19 et a déclaré que son «souhait de mariage» était d’aider l’organisme de bienfaisance et a exhorté les fans à faire un don.

L’organisme de bienfaisance a également publié une photo du ferry de Staten Island à New York avec des canettes attachées à la fin et les mots «Jost Married».

L’actrice de 35 ans a commencé à sortir avec Jost, 38 ans, écrivain et comédien dans l’émission de croquis Saturday Night Live, en 2017 après avoir fait une apparition dans la finale de la saison de l’émission.

Le couple a annoncé ses fiançailles en mai 2019.

C’est le troisième mariage de Johansson – elle a été mariée à l’acteur Ryan Reynolds de 2008 à 2011 et au journaliste français Romain Dauriac de 2014 à 2017.

(Le couple a annoncé son mariage sur les réseaux sociaux via l’organisation caritative Meals on Wheels / . pour Turner)

Elle a une fille de six ans appelée Rose avec Dauriac.

Johansson est l’une des actrices les mieux payées au monde – en grande partie grâce à son rôle récurrent de Black Widow dans l’univers cinématographique Marvel.

Jost a déjà admis avoir “tellement peur” du mariage avant de se fiancer avec la star hollywoodienne.

Il a dit: “Je me marie et c’est une chose tellement folle. J’avais tellement peur du mariage pendant si longtemps parce que chaque fois que je parlais à quelqu’un qui venait de se marier, ou était sur le point de se marier, c’est comme, ‘Oh mon Dieu, tu dois le faire … Qu’est-ce qui pourrait mal tourner? Ensuite, vous parlez à quelqu’un qui est marié depuis cinq ans, et ils vous disent: ‘Ne vous précipitez pas … vous avez toute votre vie devant vous.’

La nouvelle de la cérémonie est sortie le même jour où Johansson est apparu en couverture du magazine Marie Claire en robe blanche pour promouvoir Black Widow.