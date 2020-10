Trois ans d’amour et un fiancé, mais pas de date de mariage. C’est ce que nous savions d’eux, jusqu’à ce que leur mariage secret nous ait libérés!

Johansson et Jost se sont fiancés en mai 2019 après deux ans de relation.

L’actrice portait sa bague de fiançailles de 11 carats en public sur la scène du San Diego Comic-Con.

Le mariage est le premier de Jost, tandis que Johansson a déjà été marié deux fois: avec l’acteur Ryan Reynolds de septembre 2008 à décembre 2010.

Son deuxième mariage était avec Romain Dauriac de 2014 à 2017, de l’union duquel est née la petite Rose Dorothy.

Après plusieurs mois à garder leur relation secrète, ils étaient ensemble mais posés séparément lors du gala-bénéfice annuel de l’American Museum of Natural History.

Depuis lors, il y a eu plusieurs occasions où les deux ont été chassés par les paparazzi. Ici en train de s’embrasser dans les rues de New York.

Très amoureux et amusant lors d’une soirée dans la Big Apple.

C’est très agréable de les voir ensemble, surtout lorsqu’ils partagent une sortie avec la fille de Scarlett, Rose.

En 2019, Scarlett a été capturée, comme rarement, profitant de la plage avec son fiancé Colin Jost et portant son énorme tatouage, qui va de son épaule à sa taille.

Lors de leurs débuts sur le tapis rouge, ils sont allés de pair et sans pouvoir se détourner du regard, les tourtereaux ont montré au monde à quel point ils étaient amoureux.

Sur chaque tapis rouge qui apparaissait, ils n’arrêtaient pas de prodiguer des regards et des sourires d’amour.

Elle est toujours spectaculaire, vêtue de belles robes et la bague de fiançailles est l’accessoire le plus important.

C’est un gentleman, qui l’accompagne et la laisse briller.

Avec ce 2020 avec Covid, les acteurs sont partis vivre dans Les Hamptons, face à la mer, un condo de luxe avec une plage privée.

Ils ont été photographiés à plusieurs reprises, nettoyant les plages des ordures, achetant du café et faisant le plein de nourriture.

Les dernières photographies de “célibataires” achetaient une citrouille pour la fête d’Halloween.

Bien qu’ils aient été contraints de reporter leurs projets en raison de la pandémie, le couple s’est toujours marié.

La nouvelle du mariage a été officialisée sur le compte Instagram de «Meals on Wheels America»: «Nous sommes ravis d’annoncer la nouvelle que Scarlett Johansson et Colin Jost se sont mariés ce week-end lors d’une cérémonie intime avec leur famille la plus proche. et leurs proches, en suivant les précautions de sécurité pour prévenir les infections au COVID-19. Son souhait de mariage est d’aider les personnes âgées vulnérables pendant cette période difficile en soutenant «Meals on Wheels America». Pensez à faire un don pour célébrer l’heureux couple. ”

Scarlett, le troisième est le charme?