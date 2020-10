Scarlett Johansson et la star de Saturday Night Live, Colin Jost, se sont mariés lors d’une cérémonie intime ce week-end. Meals on Wheels America a annoncé la nouvelle jeudi, ajoutant une photo du ferry de Staten Island avec des canettes derrière lui et le jeu de mots “Jost Married”. Il s’agit du premier mariage de Jost et du troisième de Johansson, qui était auparavant marié à Ryan Reynolds et Romain Dauriac.

“Nous sommes ravis d’annoncer la nouvelle que Scarlett Johansson et Colin Jost se sont mariés ce week-end lors d’une cérémonie intime avec leur famille immédiate et leurs proches, en suivant les précautions de sécurité COVID-19 comme indiqué par le CDC”, a publié le Meals on Wheels post lit. “Leur souhait de mariage est de contribuer à faire une différence pour les personnes âgées vulnérables pendant cette période difficile en soutenant [Meals on Wheels America]. Pensez à faire un don pour célébrer l’heureux couple en cliquant sur le lien dans notre bio. “

Johansson, 35 ans, et Jost, 38 ans, se sont fiancés en mai 2019 après deux ans de fréquentation. La star des Avengers a ensuite montré la bague de fiançailles de 11 carats en juillet lorsqu’elle a assisté au San Diego Comic-Con pour promouvoir son film solo Black Widow. Le film devait initialement sortir cet automne, mais a depuis été reporté au 7 mai 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

La nouvelle du mariage arrive quelques heures seulement après que Johansson ait discuté de la vie en quarantaine avec Jost dans sa nouvelle interview avec Marie Claire. Selon Johansson, Jost lui a dit qu’elle avait l’air de «perdre la tête» parce qu’elle n’était pas souvent sortie. “Je suis comme,” Oh, oui. C’est parti, des morceaux de tout se sont cassés, depuis longtemps maintenant “”, a déclaré Johansson. “En fait, très, heureusement, j’ai pu sortir parce que je vis dans une région qui a beaucoup de nature. Je suis très reconnaissant pour cela.”

C’est une histoire de rupture et continuera d’être mise à jour.