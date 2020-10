Scarlett Johansson et Colin Jost sont maintenant un couple marié … TMZ a appris.

Des sources proches du couple disent à TMZ … Scarlett et Colin se sont mariés ce week-end à Palisades, New York. Elle connaît la région … Scarlett y a acheté un berceau emblématique de 4 chambres pour 4 millions de dollars en 2018.

Le couple a fait cette annonce via Meals on Wheels America … l’organisation a déclaré que le mariage avait eu lieu avec des membres de la famille proche et des proches et que toutes les directives du CDC avaient été suivies.

Comme nous l’avons signalé … l’actrice et vétérinaire de ‘SNL’ se sont fiancés de retour en mai 2019 après 2 ans de rencontres. ScarJo et Colin vont bien depuis le printemps 2017 … juste après avoir fait une apparition en tant qu’invité lors de la finale de la saison de “ SNL ”.

Fait amusant sur la maison que ScarJo a achetée … elle a été conçue par le même homme mandaté par le président Franklin D. Roosevelt remodeler l’aile ouest de la Maison Blanche, y compris le bureau ovale, dans les années 1930.

C’est le troisième mariage de Scarlett. Elle était auparavant mariée à Ryan Reynolds de 2008 à 2011 avant de se marier avec le journaliste Romain Dauriac. Ils partager un enfant ensemble. C’est la première fois que Colin descend dans l’allée.

