Exclusif

Scarlett Johansson et Colin JostL’annonce de mariage sur le compte Instagram de Meals on Wheels a payé beaucoup de temps … pour l’organisation, qui a vu un afflux de dons.

Un représentant du programme de livraison de repas a déclaré à TMZ … que l’organisation a reçu environ 10 000 $ de dons dans les 24 heures qui ont suivi l’annonce de l’heureuse nouvelle du compte Meals on Wheels IG plus tôt cette semaine. Le représentant a déclaré que les dons en ligne provenaient directement du lien posté sur son profil IG.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

L’équipe des médias sociaux de l’organisation avait également des raisons de se réjouir: le message de Scarlett et Colin avait près de 10 fois plus de «j’aime» que leur précédent premier article. Si rien d’autre, le Actualités Scarlett et Colin a amené des gens à la page MoW qui autrement n’auraient peut-être jamais visité, ce qui, TBH, est malheureux parce que les gens là-bas font un travail formidable pour nourrir les nécessiteux.

Il est facile de voir pourquoi Scarlett et Colin ont choisi de laisser Meals on Wheels casser l’histoire … ils sont des partisans de longue date de l’organisation. Le représentant nous dit que le couple cherchait des moyens créatifs de lutter contre la faim et l’isolement des personnes âgées, d’autant plus que la pandémie a un impact disproportionné sur la population qu’elle dessert.

Le représentant a ajouté: “Nous sommes reconnaissants qu’ils aient choisi de partager leur mariage avec des personnes âgées vulnérables à travers le pays, mettant en lumière leurs besoins critiques et ce que fait la popote roulante pour s’assurer qu’aucune personne âgée ne soit oubliée.”

Dûment noté !!!