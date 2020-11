Scarlett Johansson fête ses 36 ans et connaît des données que seuls les fans connaissent | INSTAGRAM

Scarlett Johansson est sans aucun doute l’une des célébrités hollywoodiennes les plus célèbres et les plus réussies aujourd’hui, reconnue internationalement pour son incroyable beauté et son talent impétueux, deux facteurs qui l’ont définitivement fait se démarquer au maximum dans son travail d’actrice de cinéma.

Aujourd’hui, célébrez votre 36 années de la vie, et comme la belle comédienne n’a pas de compte vérifié sur les réseaux sociaux, on ne sait pas ce qu’elle a fait pour fêter, alors notre équipe a décidé que, en hommage à son anniversaire, nous vous apporterons quelques curiosités et détails que vous ne connaissez peut-être pas l’actrice, les goûts, les secrets et autres, nous écrirons tout pour vous.

Scarlette Johansson n’est pas une enfant unique, en fait, a un jumeauHunter, qui n’est pas très fidèle à la célébrité, préfère donc rester à l’écart le plus possible des projecteurs, cependant, c’est Scarlett qui est née 3 minutes avant lui, lui donnant le titre de sœur aînée.

Avant d’avoir treize ans, il avait déjà participé à au moins 7 productions cinématographiques, cependant, c’est avec sa participation à “L’homme qui chuchotait aux chevaux” où ils attribuaient son premier succès, cependant, son premier film était en fait: ” Un garçon nommé North »en 1994, alors qu’elle n’avait que 10 ans.

Il a commencé à aimer le c1garro depuis l’âge de quinze ans, et apparemment c’est un problème avec lequel il continue, bien qu’il ait essayé de le quitter à d’innombrables occasions, en plus, il est bien connu qu’il aime aussi “fumer de façon récréative”, alors très élégant.

Scarlett a toujours été une fan ouverte de Disney, même pour ses 20 ans, elle a décidé de le fêter en se rendant dans l’un des parcs d’attractions de la célèbre société de production, et a même exprimé à plusieurs reprises à beaucoup son grand désir de participer. dans une comédie musicale Disney, en fait, si c’était «Frozen», ce serait mieux.

Johansson s’est également aventurée dans l’industrie de la musique, puisque, il y a plusieurs années, elle était le protagoniste d’un clip iconique pour le chanteur pop Justin Timberlake, on peut la voir dans le clip vidéo “What Goes Around Comes Around”, en plus, selon de fortes rumeurs , que la chanson “I Kissed a Girl” de Katy Perry, est inspirée de ses belles lèvres.

Il convient également de mentionner que Scarlett a deux productions de disques, “Anywhere I Lay My Head” et “Break Up”, bien qu’elles n’aient pas été aussi pertinentes, c’est un très bon matériel musical pour un après-midi de récréation.

Ce n’est pas un secret que son incroyable beauté l’a aidée à plusieurs reprises à avoir le succès qu’elle a, même si cela semble très superficiel, malheureusement, l’industrie cinématographique est régie principalement sous ces termes, ce que Scarlett n’aime pas du tout, c’est pourquoi celle qui, il y a quelques années, a décidé de subir une chirurgie esthétique pour réduire son buste, affirmant qu’elle voulait être reconnue pour son talent, pas pour son physique.

Il est à noter que sa beauté lui a causé des “problèmes”, car une fois dans un casting pour jouer “Lisbeth Salander” dans “Millennium”, ils ne lui ont pas donné le rôle parce que Johansson était “trop ​​sexy”, selon les directeurs de casting.

Elle a été fiancée pendant plus d’un an et demi avec son partenaire actuel, le comédien Colin Jost, qu’elle a finalement épousé en octobre dernier lors d’un mariage totalement secret, il serait son troisième mari jusqu’à aujourd’hui.

C’est vrai, c’est le troisième mariage de Scarlett, qui était auparavant mariée à Ryan Reynolds et Romain Dauriac, mais ces relations n’ont évidemment pas fonctionné.