Scarlett Johansson deviendra une mariée terrifiante pour le film Bride, une nouvelle version du couple Frankenstein.

Le film, qui sera une coproduction entre Apple TV + et A24, est décrit comme l’histoire d’une femme qui a été créée pour être l’épouse idéale par un brillant entrepreneur, mais qui après avoir rejeté son créateur est obligée de vivre dans l’isolement et de faire face dans un monde qui la voit comme un monstre.

la mariée Il sera réalisé par le Chilien Sebastián Lelio, qui a remporté l’Oscar 2018 du meilleur film en langue étrangère pour Una Mujer Fantástica.

Le cinéaste sera également en charge du scénario en collaboration avec Lauren Schuker Blum et Rebecca Angelo (Wolfman).

La mariée avait longtemps dû sortir de l’ombre de son homologue masculin et être seule », a déclaré Johansson dans un communiqué.

Travaillant avec Rebecca Angelo et Lauren Schuker Blum, Sebastián et moi sommes très heureux de pouvoir émanciper ce classique anti-héroïne et raviver son histoire pour refléter les changements que nous constatons aujourd’hui. ”

Le protagoniste de Black Widow sera également le producteur du film.

La célèbre star de cinéma et protagoniste de films tels que “Blac Widow”, “Lucy”, “Story of a marriage”, “Captain America and the Winter Soldier”, “The Island”, “She” et bien d’autres passeront de être l’espion préféré du MCU sur un monstre.

“Ce sera un monstre.”

Il dépeindra une femme qui a été créée pour être l’épouse idéale d’un entrepreneur, cependant, elle a un fort rejet par son créateur et cela la force à planifier son évasion de l’emprisonnement dans lequel elle se trouve, le principal obstacle qu’elle aura à l’étranger est que les gens la verront comme un monstre.

En même temps, c’est à ce moment que vous trouverez votre véritable identité et découvrirez l’énorme pouvoir que vous avez et la force qui suffira à être qui vous êtes.

En revanche, la date à laquelle cette nouvelle production pourrait être lancée est encore inconnue, donc plus d’informations sont attendues très prochainement.

Quant à Sébastien Lelio, la meilleure photo lauréate d’un Oscar pour “A Fantastic Woman”, également Disobedience (2017), avec Rachel Weisz et Rachel McAdams; et Gloria Bell (2018), un remake de son propre film Gloria (2013) qui, à cette occasion, était dirigé par Julianne Moore.

L’année de Frankenstein

Il est à noter que l’œuvre littéraire de Frankenstein originaire de l’écrivaine anglaise María Shelley, elle a connu diverses adaptations.

C’était un été froid de 1816, l’année de la naissance de l’un des romans les plus inquiétants de la littérature européenne, un groupe d’amis est arrivé d’Angleterre et s’est installé dans un élégant manoir appelé Villa Diodati en Suisse, l’écrivain Mary Shelley a été inspiré par la nature de l’endroit, les histoires de fantômes et les expériences «galvaniques» pour créer l’une des histoires d’horreur les plus effrayantes, révélerait National Geographic.

Aujourd’hui, l’actrice Scarlett Johansson, 35 ans, originaire de Manhattan, New York, est l’une des stars de cinéma les plus importantes et les plus recherchées du 21e siècle.

Une carrière renommée sur grand écran a fait de cette célèbre actrice l’une des plus éminentes du monde brillant de l’industrie cinématographique.

L’actrice, mannequin et chanteuse américaine née le 22 novembre 1984 a manifesté dès son plus jeune âge des préoccupations pour le monde du cinéma et son talent l’a amenée à être reconnue dans le monde entier.