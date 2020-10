C

La justice pénale au Royaume-Uni pourrait «cesser de fonctionner» au cours des quatre prochaines années sans réforme radicale, ont averti des analystes, au milieu des prévisions selon lesquelles l’arriéré d’affaires pourrait grimper à près de 200 000 d’ici 2024.

Le gouvernement subit une pression croissante pour s’attaquer à la crise des tribunaux alors que les victimes et les accusés sont confrontés à des années d’attente pour un procès et que les tribunaux craquent à cause de longues périodes de sous-investissement.

La liste d’attente des affaires judiciaires de la Couronne est sur le point d’atteindre 50 000 avant Noël cette année, en raison de l’effet combiné du Covid-19 et des mesures de réduction des coûts imposées par le gouvernement avant la pandémie.

Les analystes du cabinet de conseil en matière de criminalité et de justice Crest Advisory préviennent aujourd’hui que l’arriéré pourrait atteindre près de 200000 d’ici 2024 sans réformes majeures et sans augmentation spectaculaire du nombre de salles d’audience disponibles.

L’Association du Barreau Criminel a appelé le Trésor à financer un investissement massif dans la justice pour éviter un «scénario Armageddon», tandis que l’Association des magistrats a déclaré que le rapport contenait des conclusions «alarmantes».

Le ministère de la Justice a insisté sur le fait que le rapport repose sur «des hypothèses extrêmes qui ne résistent pas à un examen raisonnable» et n’a pas pris en compte les efforts du gouvernement pour lutter contre la crise.

Dévoilant les données aujourd’hui, Harvey Redgrave, directeur général de Crest Advisory, a déclaré que la justice pénale était à un «point de basculement» et a exhorté le gouvernement à agir rapidement pour éviter un «risque catastrophique pour la confiance du public, l’équité procédurale et l’application efficace de la loi. ».

(

Robert Buckland, secrétaire à la Justice



«Nous commençons à peine à comprendre l’impact potentiel de Covid-19 sur le système de justice pénale», a-t-il déclaré. «Sans une réforme fondamentale et des investissements importants dans le prochain examen des dépenses, il existe un risque réel que cela cesse de fonctionner de manière significative dans les années à venir.»

Le gouvernement a permis à l’arriéré d’affaires d’augmenter en 2019 en limitant le nombre de salles d’audience utilisées et les jours pendant lesquels les juges pouvaient siéger dans le domaine des tribunaux de la Couronne en Angleterre et au Pays de Galles.

Lorsque la pandémie a frappé, les procès devant jury ont été temporairement fermés, puis la distanciation sociale a limité le nombre d’affaires qui pouvaient être traitées par les tribunaux.

Le ministère de la Justice a mis en place 16 “ Nightingale Courts ” pour augmenter la capacité pendant la pandémie, dans le cadre d’un programme d’urgence de 80 millions de livres sterling, et ajoute maintenant des bâtiments portables temporaires aux tribunaux existants pour essayer de renforcer la capacité. Mais un programme massif de vente de terrains au cours de la dernière décennie a limité ses options pour l’avenir.

Le modèle Crest Advisory affirme que la promesse du gouvernement d’augmenter le nombre de policiers de 20 000 augmentera la pression sur le système judiciaire si davantage d’affaires pénales sont générées.

Les analystes ont également prédit une augmentation des délits mineurs tels que les dommages criminels et les vols en raison de l’augmentation du chômage grâce à la pandémie, ainsi que d’un pic de violence des gangs cet hiver.

(

James Mulholland, président du Criminal Bar Association



Ils disent que le niveau d’utilisation des tribunaux en 2019 doit être doublé pour maîtriser l’arriéré.

James Mulholland QC, président de la Criminal Bar Association, a déclaré: «Le ministère de la Justice veut éviter que le scénario d’Armageddon que cette étude dépeint ait un impact sur nos tribunaux et notre système pénitentiaire, il appartient donc au Trésor de délier au moins une des mains liées derrière la justice. soutenir et financer correctement un investissement durable pour rouvrir et maintenir ouverts un grand nombre de tribunaux extra-pénaux pour les procès.

«Seule une réouverture massive des salles des tribunaux pénaux existants et l’ajout de nouveaux ajouts au domaine du tribunal en utilisant de nombreux autres tribunaux Nightingale pour les procès commenceront à maîtriser un arriéré toujours croissant, puis à le réduire.

Bev Higgs, président national de l’Association des magistrats, a déclaré que l’arriéré des tribunaux de première instance avait commencé à diminuer ces dernières semaines, mais a averti que les longs retards sont «préjudiciables», en particulier pour les jeunes accusés.

Le ministère de la Justice a remis en question les hypothèses de Crest selon lesquelles la criminalité augmenterait fortement et a déclaré que les 20 000 policiers supplémentaires se concentreraient sur la prévention du crime plutôt que sur des affaires extra-pénales.

“Ces chiffres reposent sur des hypothèses extrêmes qui ne résistent pas à un examen raisonnable – telles que de vastes augmentations de la criminalité et des accusations sans justification claire”, a déclaré un porte-parole.

«Ils ne tiennent pas non plus compte de nos efforts considérables pour limiter l’impact de la pandémie sur le système judiciaire. En conséquence, l’arriéré des tribunaux de première instance est déjà en baisse, les tribunaux de la Couronne répertorient plus de procès devant jury chaque semaine et nous dépensons 80 millions de livres sterling pour une gamme de mesures pour stimuler davantage cette reprise, y compris le recrutement de 1600 personnes supplémentaires. ”