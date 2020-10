HISTOIRES CONNEXES

Si vous êtes tous rattrapés par les Vikings de l’histoire, vous connaissez la victoire triomphante de Lagertha sur White Hair, après quoi elle s’est lancée dans un voyage malheureux de retour à Kattegat.

Mais pourquoi Lagertha (joué par Katheryn Winnick) est-elle partie en solo dans cet important voyage final, après avoir été grièvement blessée au combat? Une scène étendue du sixième épisode de la saison 6, «Death and the Serpent», met en lumière la décision de la jeune fille du bouclier devenue reine, et révèle ce que ses mots finaux – et doux-amers – étaient à Gunnhild (Ragga Ragnars) .

Dans ce qui serait le dernier épisode à la caméra de Winnick, Lagertha avait mené Gunnhild et le reste de leur communauté dans une bataille assez rusée qui a repoussé les bandits et les a forcés à battre en retraite. Par la suite, Lagertha l’a battu avec White Hair, remportant une victoire vraiment agréable au public juste au moment où elle semblait en panne pour le décompte.

Dans une scène qui a suivi, Lagertha, soignant une méchante entaille dans son côté, a dit à Gunnhild qu’elle devait retourner à Kattegat, pour dire à Ubbe et Torvi et aux autres ce qui s’était passé. Dans la version diffusée, Gunnhild insiste pour continuer, mais son offre est rejetée. Dans la version étendue ci-dessus, Lagertha explique plus en détail pourquoi elle interdit la compagnie de Gunnhild. La scène étendue montre également clairement que Lagertha a senti que son temps dans cette plaine mortelle était presque terminé. Et dans ce sens, elle fait une dernière demande à Gunnhild avant de partir – un souhait qui ne risquait jamais de ne pas se réaliser.

Appuyez sur play ci-dessus pour regarder la scène complète et étendue, qui n’est que l’une des fonctionnalités supplémentaires de Warner Bros. Home Entertainment’s Vikings: Season 6 Vol. 1, disponible le 13 octobre sur Blu-ray et DVD.

En plus des 10 épisodes d’une heure de la première moitié de la course d’adieu des Vikings, les ensembles Blu-ray et DVD incluent des fonctionnalités spéciales telles que la featurette «The Legacy of Lagertha», un commentaire audio pour «The Best Laid Plans» ”Aka la finale de la mi-saison et d’autres scènes supprimées.

