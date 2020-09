Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir un ordinateur portable très polyvalent de Dell avec 1 100 $ de réduction sur le prix de détail. Ce système est parfait pour le travail, mais il dispose également d’un écran 100% compatible sRGB pour l’édition d’images et d’un GPU suffisamment puissant pour satisfaire le joueur moyen.

Ordinateur portable Dell Vostro 15 7500 Intel Core i7-10750H 15,6 pouces 1080p avec GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, 16 Go de RAM DDR4 et 1 To SSD NVMe (1099,00 $)

Le nouvel ordinateur portable Vostro 15 7500 est un véritable touche-à-tout. Les systèmes Vostro de Dell sont orientés comme des solutions professionnelles, et ce système n’est pas différent, mais il possède également des capacités de jeu assez solides. Son écran 100% sRGB est également bien adapté pour l’édition d’images. Peu importe ce pour quoi vous avez besoin d’un ordinateur portable, ce système devrait vous convenir. Actuellement, vous pouvez obtenir ce système auprès de Dell avec une remise importante qui fait passer le prix de 2212,86 $ à seulement 1099,00 $ avec le code promotionnel. LDLT1099.

Bouclier Nvidia (189,99 $)

L’appareil de jeu Shield de Nvidia vous permet de jouer à des jeux en 4K sans avoir besoin d’un PC haut de gamme coûteux. Au lieu de cela, tout ce dont vous avez besoin est cet appareil, un téléviseur et un abonnement au service de jeu de Nvidia. Il peut également être utilisé pour diffuser du contenu télévisé et fonctionne avec les commandes vocales Alexa. À l’heure actuelle, il est passé d’Amazon de 199,99 $ à 189,99 $.

Asus Vivobook 15 X512DA-BTS2020RL Ordinateur portable AMD Ryzen 5 3500U 1080p 15,6 pouces avec carte graphique AMD Radeon RX Vega 8, 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD NVMe (479,99 $)

Équipé du processeur Ryzen 5 3500U d’AMD, ce système est capable d’exécuter avec compétence des applications bureautiques et des jeux. Le système dispose également de 8 Go de RAM, d’un écran 1080p et d’un SSD NVMe rapide de 512 Go. Newegg vend actuellement ces systèmes en baisse de 599,99 $ à seulement 479,99 $.

Ordinateur de bureau Dell Vostro 3471 Intel Core i5-9400 avec 8 Go de RAM DDR4 et disque dur de 1 To (509,00 $)

Cet ordinateur de bureau compact est une entreprise avec une empreinte physique relativement petite qui n’est en aucun cas une indication de ses performances. Au cœur de ce PC se trouve un processeur Intel Core i5-9400 avec six cœurs de processeur qui peuvent turbo booster jusqu’à 4,1 GHz, ce qui lui confère de solides performances pour l’exécution d’applications. Actuellement, vous pouvez obtenir ce système de Dell réduit de 927,14 $ à seulement 509,00 $.

Roku Streaming Stick + lecteur multimédia 4K HDR (39,99 $)

Le lecteur multimédia Streaming Stick + de Roku prend en charge les vidéos 4K et HDR et entre directement en concurrence avec Fire TV 4K d’Amazon. Il est capable de diffuser du contenu à partir de nombreuses sources, notamment Netflix, Hulu, Vudu et Sling TV. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès de Walmart entre 49,99 $ et 39,99 $.

Souris sans fil Logitech M330 Silent Plus (14,99 $)

La souris M330 de Logitech a été conçue pour être une souris sans fil abordable avec des performances solides. La souris produirait 90% de bruit en moins lorsqu’on clique dessus qu’une souris standard et elle peut également durer jusqu’à 2 ans sur une batterie complètement chargée. Amazon propose actuellement ces souris pour passer de 29,99 $ à seulement 14,99 $.

