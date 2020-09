Le président Donald Trump est souvent critiqué pour avoir fait de fausses déclarations sur la pandémie de coronavirus, et le Dr Anthony Fauci a contredit le président à plusieurs reprises.

Plus récemment, Fauci a dénoncé des affirmations erronées de Trump selon lesquelles le nombre réel de morts du COVID-19 n’était que de 6% des décès signalés.

Fauci est apparu moins fréquemment aux côtés du président au cours des derniers mois, et il est clair que Trump n’aime pas être corrigé.

Je ne pense pas qu’il y ait personne sur Terre qui envie le Dr Athony Fauci. Pour commencer, il est le principal spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis et nous sommes au milieu d’une pandémie. C’est un travail assez difficile, mais il est également le conseiller d’un président qui diffuse régulièrement des informations erronées sur la gravité de l’épidémie et même sur certains aspects du virus lui-même.

Il semble qu’il joue souvent un rôle de rattrapage, nettoie après le président Trump et essaie de corriger ses affirmations erronées avant qu’elles ne puissent faire trop de dégâts. Certains pourraient considérer que c’est le pire travail au monde, mais Fauci persiste et vient de corriger une autre des affirmations trompeuses de Trump selon lesquelles à peine 6% du nombre de morts du COVID-19 étaient des décès réels causés par le virus.

Le tweet de Trump a finalement été supprimé par le réseau social parce que c’était, eh bien, un mensonge complet, mais Fauci est apparu sur Good Morning America pour expliquer pourquoi c’était si complètement faux. L’affirmation de Trump était que, parce que seulement 6% des personnes décédées du COVID-19 n’avaient pas de problème de santé sous-jacent, seules ces personnes devraient être comptées comme des décès dus au virus.

Fauci n’a pas tardé à souligner que c’était tout simplement faux. Les personnes atteintes de maladies telles que l’obésité, le diabète, les maladies respiratoires ou d’autres problèmes chroniques qui sont décédées après avoir été infectées par le virus seraient toujours en vie aujourd’hui si elles n’avaient pas contracté le COVID-19. C’est un peu comme dire que quelqu’un qui porte des lunettes et meurt dans un accident de voiture n’est pas vraiment mort de l’accident parce qu’il n’avait pas une vision parfaite de 20-20. C’est juste idiot.

Mais corriger le «stupide» venant de la bouche du président est devenu une sorte de passe-temps pour Fauci. Comme le souligne Newsweek, ce n’est pas la première fois qu’un bon médecin doit nettoyer après Trump. Voici quelques autres affirmations selon lesquelles Fauci a été contraint de démystifier après avoir été diffusé par Trump:

COVID-19 est sous contrôle aux États-Unis – C’est quelque chose qui a été dit par le président à plusieurs reprises au cours des 9 derniers mois. Il prétend régulièrement que les États-Unis font le meilleur travail possible pour contenir le virus. Le Fauci rejette régulièrement ces allégations en citant toutes les façons dont les États-Unis pourraient faire plus pour protéger leurs citoyens.

L’été nous sauvera – Trump a recherché tous les scénarios chanceux possibles qui pourraient freiner la propagation du virus. En avril, il avait déclaré que «la chaleur et la lumière» feraient «disparaître» le virus et que les mois d’été arrêteraient la propagation de la maladie. Le Dr Fauci n’a pas tardé à intervenir et a noté que « Il ne semble pas y avoir d’impact significatif en raison de la météo. »

Hydroxychloroquine – Qui peut oublier la saga entourant ce médicament contre le paludisme que Trump lui-même a prétendu avoir pris? Au cours des premiers mois de la pandémie, Trump s’est vanté à plusieurs reprises de l’efficacité de ce traitement entièrement non prouvé. Fauci est intervenu, disant qu’aucune bonne étude n’existait pour montrer que c’était utile. Au lieu de cela, le prendre pourrait aggraver les infections au COVID-19.

Tout le monde peut passer un test – Celui-ci a vraiment rendu beaucoup de gens fous et avec raison. Alors que Trump se tenait sur le podium pour dire au pays que les tests étaient faciles à trouver, d’innombrables Américains et même des médecins ici aux États-Unis avaient du mal à obtenir l’équipement de test dont ils avaient absolument besoin. Pendant ce temps, Fauci a qualifié à plusieurs reprises les retards de test du pays «inacceptables», et a tenu l’administration responsable de son manque de réactivité.

