L’une des premières choses qu’on nous a dites en ce qui concerne le nouveau coronavirus est que les enfants sont moins susceptibles d’attraper ou de propager le virus que les adultes. C’est peut-être vrai, mais les enfants ne sont clairement pas immunisés contre le SRAS-CoV-2, car un nouveau rapport de l’American Academy of Pediatrics montre que 74160 enfants américains ont été testés positifs pour le virus du 6 au 20 août. Il s’agit d’une augmentation de 21% du nombre total de cas signalés chez les enfants aux États-Unis depuis le début de la pandémie en mars, et il n’a fallu que deux semaines ce mois-ci pour y arriver.

L’American Academy of Pediatrics et la Children’s Hospital Association se sont associées pour «collecter et partager toutes les données accessibles au public des États sur les cas de COVID-19 chez les enfants» et ont publié un nouveau rapport chaque semaine ce mois-ci. Sur la base de leurs résultats, 442 785 enfants ont jusqu’à présent été testés positifs au COVID-19 aux États-Unis.

Les 442 785 enfants qui ont attrapé le coronavirus ne représentent que 9,3% du nombre total de cas aux États-Unis à ce jour, ce qui semble soutenir l’idée que les personnes plus jeunes sont beaucoup moins susceptibles d’être infectées. De plus, comme le soulignent les deux groupes, «il semble que les maladies graves dues au COVID-19 soient rares chez les enfants». Les deux groupes pédiatriques veulent que les États «continuent à fournir des rapports détaillés sur les cas de COVID-19, les tests, les hospitalisations et la mortalité par âge afin que les effets du COVID-19 sur la santé des enfants puissent être documentés et surveillés.»

Selon le rapport du 20 août, 154 279 Américains sont morts du COVID-19. 92 d’entre eux étaient des enfants, ce qui ne représente que 0,06% du nombre de morts aux États-Unis. Bien sûr, les statistiques n’ont aucun sens pour les parents qui ont perdu un enfant ou pour les parents des 4062 enfants hospitalisés pour COVID-19.

Malgré ces rapports troublants, les écoles de tout le pays ont rouvert ce mois-ci, ce qui a probablement quelque chose à voir avec la flambée actuelle du taux d’infection chez les enfants. Hier encore, nous avons écrit sur la façon dont 8995 enfants avaient été testés positifs au COVID-19 depuis le 9 août, ce qui se trouve à peu près au moment où les écoles ont commencé à accueillir les élèves de nouveau en classe. Pendant ce temps, les collèges permettant aux étudiants de revenir sur le campus rencontrent des problèmes similaires, des 566 étudiants et membres du personnel infectés à l’Université de l’Alabama quelques jours à peine après le début de l’école aux centaines d’étudiants qui ont été testés positifs à l’Université de Notre-Dame. .

Les enfants ne sont peut-être pas aussi exposés au risque du nouveau coronavirus que les adultes, mais des milliers ont déjà dû se rendre à l’hôpital en raison de leurs symptômes et, d’ici peu, 100 seront morts.

