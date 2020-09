Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il y a environ deux ans, Nvidia a lancé Turing. J’aimais assez bien l’architecture, mais je pensais que Nvidia avait fixé un prix beaucoup trop élevé à Turing, et je l’ai dit. À quoi ressemblent les choses deux ans plus tard, avec Ampère annoncé et à venir dans quelques semaines? Assez bon.

Mon seul vrai problème avec Turing était son prix de lancement. Une fois que Nvidia a ajusté ses prix en 2019 pour répondre aux nouvelles Radeon 5700 et 5700 XT d’AMD, la famille de cartes était une bien meilleure affaire. Avec Turing, Nvidia avait la tâche difficile de vendre un GPU dont le prix était basé sur ce qu’il pourrait faire à l’avenir. Avec Ampere, il offre apparemment cet avenir à un excellent prix.

Je ne veux pas avoir l’impression de pré-juger la carte – je ne donnerai aucune recommandation d’achat, pour ou contre, tant que nous n’aurons pas vu les performances. Les premières données de performances disponibles sur Internet suggèrent que le RTX 3080 laisse le RTX 2080 dans la saleté, avec des améliorations de performances de 1,7x à 1,9x à 4K avec tous les niveaux de détail maximisés.

Il sera important de voir comment Ampere réagit à des résolutions plus faibles afin que nous puissions typifier ses performances, mais ces points de données uniques confirment ce que nous pouvons voir dans les spécifications: à moins d’un problème inconnu, ce GPU va briller.

Les visuels optimisés par l’IA sont l’avenir

Lorsque DLSS a fait ses débuts, il a souvent amélioré les performances au prix d’un net déclassement visuel. DLSS 2.0 a inversé cette équation, le mode offrant désormais une qualité d’image améliorée, parfois tout en améliorant simultanément les performances. Il y a sept ans, j’ai eu l’occasion d’interviewer Layla Mah, alors Lead Architect for VR and Advanced Rendering chez AMD. L’un des sujets dont elle a longuement discuté était la question de savoir comment nous pourrions continuer à augmenter efficacement les détails du jeu alors que la loi de Moore ralentissait.

À long terme, il peut être plus économe en énergie de rendre une image 1080p et de la mettre à l’échelle en 4K dans le matériel que de rendre une image 4K en mode natif. La puissance requise pour rendre une image est directement proportionnelle au nombre de pixels qu’elle contient. Si un réseau neuronal AI intégré peut calculer votre montée en gamme 1080p -> 4K avec 95% de détails 4K natifs et 50% de consommation d’énergie 4K native, c’est un énorme gain. Les appareils d’aujourd’hui sont presque toujours limités thermiquement ou en énergie, et pouvoir shunter la résolution ascendante vers des unités plus efficaces libérerait plus de place sur le GPU pour d’autres unités fonctionnelles. C’est important car Ampere consacre également plus d’espace au lancer de rayons et à l’amélioration des performances de Turing.

Les images ci-dessous montrent les résultats de mon propre travail de mise à l’échelle sur Deep Space Nine à partir de cette semaine. Il s’agit d’une émission livrée sur DVD 480p et diffusée depuis Netflix et Amazon Prime à la recherche de quelque chose qu’un chat a enfoncé dans un magnétoscope. Neuf mois de travail de prétraitement et la magie de la mise à l’échelle de l’IA, et ce que vous obtenez ressemble à ceci:

Plus d’informations à venir, très bientôt. Capture d’écran de «The Way of the Warrior», remasterisée par l’auteur.

Lorsque Nvidia a lancé Turing, je ne savais pas comment l’entreprise pouvait continuer à faire progresser la rastérisation, améliorer les performances du traçage de rayons et continuer à intégrer des capacités avancées d’IA au cœur. La loi de Moore n’est plus ce qu’elle était. À l’avenir, je pense que nous verrons l’IA comme la sauce qui rend les deux autres complémentaires plutôt que compétitifs, du moins du point de vue de la conception matérielle.

L’avènement de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 met sur le marché le traçage de rayons, et les GPU RDNA2 feront de même pour AMD plus tard cette année, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à voir plus de jeux de traçage de rayons à l’avenir. Je ne sais pas si la fonctionnalité va balayer l’espace, mais elle va être ajoutée à de nombreux titres. Si vous vous souciez des performances du lancer de rayons à l’avenir, je suspendrais définitivement tout achat par carte au cours des prochaines semaines. Je ne donne pas de verdict avant d’avoir une carte, mais j’aime ce que nous avons vu d’Ampère aujourd’hui.

