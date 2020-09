Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La technologie CPU d’Apple et sa course contre AMD et Intel ont reçu beaucoup de presse, divers experts pesant sur ce qu’ils considèrent comme les risques ou les récompenses d’Apple pivotant pour utiliser son propre silicium. Son projet GPU, cependant, continue de voler principalement sous le radar. De nouveaux rapports suggèrent que le silicium pourrait être prêt d’ici la seconde moitié de 2021, ce qui soulève la question: qu’est-ce que la construction d’Apple?

Selon le nouveau rapport, le nouveau GPU d’Apple – le nom de code Lifuka – progresse sans heurts et devrait être déployé en 5 nm dans l’iMac de l’année prochaine. La seule question à laquelle personne ne semble pouvoir répondre (à laquelle nous attendons une réponse à ce stade, de toute façon), est de savoir s’il s’agit d’un GPU discret, d’un silicium intégré ou si Apple lancera les deux, similaire à Intel.

Il est difficile d’imaginer qu’Apple tente sérieusement de remplacer AMD sans un GPU distinct à offrir. Il est possible qu’Apple ait toujours l’intention de s’associer à AMD pour offrir aux créatifs un GPU accéléré dans le haut de gamme du marché, mais expédiera d’abord son propre silicium intégré avant de s’attaquer au discret. La société pourrait également envisager de lancer simultanément ses propres solutions discrètes et intégrées, mais la question de savoir si elle expédierait réellement du silicium indépendamment des ventes du système est sa propre question. Des rumeurs précédentes ont indiqué qu’Apple n’expédierait pas ses prochains Mac avec la prise en charge des GPU AMD, ce qui implique que la société prévoit de mettre en place une solution de haut en bas lorsqu’elle expédiera enfin du matériel.

Les complications liées au lancement sur le marché des GPU sont un peu différentes de celles du processeur. Avec les processeurs, Apple peut souder chaque processeur à la carte mère pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, évitant ainsi de créer un canal de distribution d’entreprise distinct pour son matériel. Les GPU, cependant, sont généralement considérés comme pouvant être mis à niveau. Si Apple souhaite créer une solution pouvant évoluer sur toutes ses familles de produits, il lui faudra plus qu’un simple iGPU installé à côté d’un cœur ARM.

Une façon pour Apple de résoudre ce problème – bien que je sois clair, il n’y a aucune raison de penser que la société a choisi cette voie – serait de construire un noyau ARM, un noyau GPU et une mémoire HBM intégrée sur une seule tranche de silicium, comme Kaby Lac-G. La principale raison de penser qu’Apple n’irait pas dans cette voie sont les problèmes de coût et de difficulté. HBM n’a pas encore trouvé de maison pour lui-même ailleurs que sur du silicium haut de gamme, et il semble peu probable qu’Apple déploie une partie aussi ésotérique lors de son premier départ. Il n’y a aucun signe de HBM dans les kits de développement fournis par Apple et personne ne l’a mentionné comme solution. Je me rends compte que c’est moi qui rédige l’article ici, mais je pense que ma propre idée est peu probable.

Ce serait cependant cool de voir Apple suivre cette voie. L’argument est le suivant: Apple a toujours voulu se distinguer de tous les autres fabricants de PC / CPU. L’équipe marketing d’Apple n’a peut-être pas eu beaucoup de chance de vendre les systèmes G4 et G5 de la fin des années 90 aussi rapidement que leurs homologues x86, mais «Think Different» était un slogan qu’Apple exprimait littéralement dans ses choix matériels. Une solution basée sur HBM donnerait à Apple un GPU sur silicium avec suffisamment de bande passante mémoire pour correspondre au moins à un GPU de milieu de gamme et jusqu’à 8 Go de RAM dans une seule pile. La société affirme que ses cœurs ARM sont plus efficaces que les puces x86 Intel ou AMD, et qu’un budget TDP supplémentaire pourrait être dépensé pour d’autres composants intégrés dans le même «socket» (considérez le terme vaguement appliqué, car Apple pourrait ne pas utiliser de pièces avec socket ).

Je ne pense pas que ce soit probable, pour plusieurs raisons. Mais ce serait un moyen pour l’entreprise d’essayer de mettre sa propre marque sur le marché du matériel.

Maintenant lis: