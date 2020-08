WASHINGTON – Alors qu’Astra se prépare pour une autre tentative de lancement de son petit lanceur, la société fait face à un procès d’une autre société portant un nom similaire.

Astra a annoncé le 26 août qu’elle tenterait à nouveau de lancer son véhicule Rocket 3.1 à partir du complexe du port spatial du Pacifique – Alaska sur l’île de Kodiak le 30 août. Une fenêtre de lancement s’ouvre à 22 heures. Est pendant deux heures et demie, avec des opportunités de lancement similaires tous les jours jusqu’au 3 septembre. L’annonce de la société intervient après le dépôt d’avis aux aviateurs et aux marins fermant l’espace aérien autour et les eaux en aval du site de lancement à ces moments-là.

La société a tenté de lancer à partir de Kodiak pendant une période de six jours qui a commencé le 2 août. La météo a reporté les tentatives de lancement de trois jours, tandis que les problèmes techniques et de portée ont éliminé les lancements les trois autres jours.

Le lancement est le premier des trois plans d’Astra à effectuer pour démontrer que le véhicule peut atteindre l’orbite. Lors d’un appel avec les journalistes le 30 juillet, les dirigeants de l’entreprise ont déclaré qu’il était « assez improbable » qu’ils puissent arriver en orbite lors de ce lancement, et espèrent plutôt démontrer une gravure réussie du premier étage et une séparation des étages.

Une version de ce véhicule, appelée Rocket 3.0, a tenté de se lancer à partir de Kodiak en mars dans le cadre du DARPA Launch Challenge, un concours destiné à démontrer des capacités de lancement réactives. Le dernier jour de la compétition, la société a nettoyé le lancement moins d’une minute avant le décollage en raison de ce qu’elle a décrit plus tard comme un «signal anormal» dans la télémétrie des véhicules.

Astra a fait des préparatifs pour un autre lancement plus tard en mars à partir de Kodiak, en dehors de la compétition DARPA, mais le véhicule a été détruit lorsqu’une soupape est tombée en panne lors d’une répétition générale mouillée, provoquant une surpression d’un réservoir de propulseur.

Astra est sortie du mode furtif en février. La société avait choisi «Stealth Space Company» dans les offres d’emploi, bien qu’elle utilisait le nom «Astra Space» dans les dépôts réglementaires antérieurs, y compris les demandes de licence auprès de la Federal Aviation Administration et de la Federal Communications Commission.

L’utilisation du nom Astra, cependant, a incité une poursuite par une autre société de l’industrie spatiale avec un nom similaire. Les associés de recherche sur les technologies atmosphériques et spatiales, ou ASTRA, ont intenté une action devant le tribunal de district des États-Unis en Californie le 19 août, alléguant une concurrence déloyale et une contrefaçon de marque par Astra Space. Le costume a été signalé pour la première fois par Bloomberg.

ASTRA, basée dans le Colorado, est en activité depuis 2005 et possède plusieurs marques de commerce fédérales pour son nom et son logo, émises en 2019, couvrant son travail de développement de satellites et de technologies associées pour la modélisation atmosphérique et la météorologie spatiale. La société a récemment remporté des prix de la National Oceanic and Atmospheric Administration pour étudier les concepts de futurs systèmes de satellites météorologiques et de l’US Space Force pour un prototype de satellite météorologique militaire.

ASTRA fait valoir que l’utilisation d’un nom similaire par la société de lanceurs Astra Space a semé la confusion sur le marché. Dans sa poursuite, ASTRA affirme avoir reçu des factures de plusieurs sociétés destinées à Astra Space.

Il indique également que le directeur général d’ASTRA, Geoffrey Crowley, a reçu un appel d’un ami qui dirige une société de génie logiciel non identifiée dans la poursuite. Ce cadre a demandé à Crowley pourquoi il ne lui avait pas donné un préavis de la visite de ses employés. Il s’avère que les employés en visite venaient d’Astra Space et non d’ASTRA.

La poursuite prétend qu’Astra Space était au courant des marques déposées d’ASTRA depuis au moins septembre dernier et recherchait un «accord de coexistence» entre les deux sociétés afin que les deux puissent utiliser le nom Astra. Cependant, ASTRA allègue que l’Astra Space est allé de l’avant et est sorti du mode furtif plus tôt cette année avant qu’un accord puisse être finalisé. «La violation et la concurrence déloyale du défendeur sont donc intentionnelles, délibérées et malveillantes», fait valoir le procès.

La loi fédérale autorise les entreprises à utiliser des noms similaires si leurs activités commerciales ne se chevauchent pas. Par exemple, Delta Air Lines et Delta Faucet Company peuvent utiliser «Delta» dans leurs noms, car il est peu probable qu’une personne puisse confondre une compagnie aérienne commerciale avec un fournisseur d’équipements de plomberie.

Il y a plus de chevauchement, cependant, entre ASTRA et Astra Space. En particulier, les marques d’ASTRA incluent des services de charge utile «dans la nature de la gestion de mission par satellite, à savoir le lancement de satellites pour des tiers dans les domaines de l’aérospatiale, de la météorologie spatiale et de la modélisation atmosphérique».

ASTRA demande plus d’un million de dollars de dommages et intérêts dans le cadre de la poursuite. Un cadre d’Astra Space n’a pas répondu à une demande de commentaire sur le procès.