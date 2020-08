Concept de l’artiste d’un satellite radar à ouverture synthétique Capella. Crédits: Capella Space

Après avoir changé de fusée deux fois en raison de retards de lancement, Capella Space est sur le point de lancer dimanche le premier vaisseau spatial d’une constellation de satellites de reconnaissance radar commerciaux de Nouvelle-Zélande sur un amplificateur Rocket Lab Electron.

Le petit satellite radar, nommé Sequoia, devrait décoller pendant une fenêtre de quatre heures à 23h05. EDT dimanche (0305 ​​GMT; 15h05 heure de Nouvelle-Zélande lundi).

Rocket Lab a retardé le lancement de quatre jours pour attendre l’amélioration des conditions météorologiques dans le port spatial privé de la société sur la péninsule de Mahia, situé sur la côte est de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Mais la société de lancement basée aux États-Unis a déclaré tôt dimanche que les gestionnaires avaient achevé un examen de la préparation au lancement et procédaient aux préparatifs du lancement final pour le décollage dimanche soir, heure des États-Unis.

Après avoir été lancé vers l’est de la Nouvelle-Zélande, le lanceur d’électrons de classe légère de 55 pieds de haut (17 mètres) livrera Sequoia sur une orbite d’environ 500 km de haut inclinée à 45 degrés vers l’équateur, selon à Rocket Lab.

Basée à San Francisco, Capella prévoit de déployer une flotte de petits observatoires radar pour fournir des images régulièrement mises à jour au gouvernement américain, aux gouvernements internationaux et aux clients commerciaux.

Payam Banazadeh, fondateur et PDG de Capella, affirme qu’une grande partie de la demande initiale d’images de la société provient des gouvernements.

« Je pense qu’au départ, ce sera le gouvernement, la défense et le renseignement, tant pour le gouvernement américain national que pour les gouvernements internationaux », a déclaré Banazadeh dans une interview avec . avant le lancement du satellite Sequoia. « Ce sera le principal moteur de nombreuses applications à court terme. »

Capella prévoit une constellation de petits satellites pour permettre une revisite rapide, permettant aux observateurs radar en orbite de la société de collecter des images des mêmes emplacements plusieurs fois par jour. Cela permettra aux gouvernements et aux clients commerciaux de détecter les changements dans l’environnement.

D’autres sociétés de télédétection ont des plans d’affaires similaires.

Planet, une autre société basée à San Francisco, exploite une flotte d’environ 150 petits satellites optiques d’observation de la Terre. BlackSky déploie également une constellation d’engins spatiaux de télédétection optique.

Mais les satellites de Capella utilisent la technologie des radars à ouverture synthétique, permettant la collecte d’images de jour comme de nuit et dans toutes les conditions météorologiques. Les satellites optiques sont limités aux observations à la lumière du jour et dans un ciel sans nuages.

L’année dernière, le National Reconnaissance Office a attribué à Capella un contrat pour étudier l’intégration de l’imagerie radar commerciale de Capella avec les satellites de surveillance appartenant au gouvernement de la NRO. L’US Air Force a attribué à Capella un contrat en novembre 2019 pour intégrer les images de l’entreprise dans le logiciel de réalité virtuelle de l’Air Force.

Capella a également un contrat avec la marine, et la National Geospatial-Intelligence Agency a signé un accord de coopération de recherche et de développement, ou CRADA, plus tôt cette année pour permettre aux chercheurs de la communauté du renseignement du gouvernement américain d’aider Capella.

Une liaison inter-satellites avec le réseau de satellites de communications géostationnaires d’Inmarsat permettra d’attribuer en temps réel les tâches aux satellites de Capella. Les clients peuvent utiliser un portail électronique pour charger un satellite Capella pour une image radar.

«Sur le long terme, comme d’autres sociétés de télédétection, tout le monde essaie vraiment de trouver ces applications», a déclaré Banazadeh. « Les éléments les plus intéressants que nous trouvons sont les éléments qui nécessitent une compréhension du changement, qu’il s’agisse de surveiller l’infrastructure ou simplement de regarder autour et d’identifier le changement. »

Il a identifié la surveillance des pipelines, des servitudes et des infrastructures comme des utilisations possibles des images de Capella. Les images radar sont également utiles pour identifier les déversements d’hydrocarbures, suivre l’agriculture et répondre aux catastrophes.

Une société finlandaise nommée ICEYE construit également une flotte de petits satellites commerciaux d’observation radar. ICEYE a lancé cinq satellites radar à ce jour, plus que Capella. Mais Capella est une société américaine, ce qui pourrait lui donner un avantage en vendant à l’armée américaine.

Capella a une licence de la NOAA, qui réglemente la télédétection spatiale par des entreprises américaines, pour une constellation de 36 petits satellites de surveillance radar. La société affirme qu’elle a également l’autorisation des régulateurs américains de vendre des images radar haute résolution dans le monde entier.

Le satellite radar Sequoia de Capella est encapsulé dans le carénage de charge utile de la fusée Electron de Rocket Lab. Crédits: Rocket Lab

Le premier satellite de test de Capella, nommé Denali, a été lancé en décembre 2018 dans le cadre d’une mission de covoiturage à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9. Après avoir sondé des clients potentiels, Capella a commencé à repenser sa prochaine série de satellites plus grands pour collecter des images plus nettes et collecter plus de données dans un délai plus court, deux demandes principales des consommateurs de données de télédétection par satellite.

Le premier des nouveaux satellites est Sequoia qui sera lancé dimanche soir sur la fusée Electron de Rocket Lab.

Avec un poids de lancement d’environ 220 livres, ou 100 kilogrammes, Sequoia a été construit par Capella en interne. C’est la seule charge utile de la mission Electron, selon Rocket Lab.

Le satellite Sequoia était à l’origine censé être lancé en tant que charge utile secondaire sur une fusée indienne à la fin de 2019, mais la mission a été reportée, ce qui a incité Capella à déplacer le satellite vers un lancement Falcon 9, selon Banazadeh.

Il avait été réservé pour voler en tant que passager en covoiturage sur le lancement du Falcon 9 avec le satellite d’observation radar argentin SAOCOM 1B à la fin du mois de mars. Mais ce lancement a également été retardé à la demande de l’agence spatiale argentine, car des restrictions de voyage et de travail ont été mises en œuvre au début de la pandémie de coronavirus.

Cela a laissé Capella à la recherche d’un autre tour pour Sequoia. Capella avait précédemment signé un contrat avec Rocket Lab pour un lancement dédié d’un futur satellite, et Banazadeh a déclaré que la société avait plutôt décidé de mettre Sequoia sur la mission Rocket Lab.

Rocket Lab a également rencontré des retards après l’échec d’un lancement d’Electron début juillet. La mission Electron dimanche sera le premier lancement de Rocket Lab depuis la panne, que les ingénieurs ont imputée à un connecteur électrique défectueux sur la deuxième étape, qui a conduit à un arrêt prématuré du moteur.

Pendant ce temps, les préparatifs de lancement de SAOCOM 1B ont repris et le lancement du satellite argentin est prévu dimanche, quelques heures avant la mission Rocket Lab avec Sequoia.

« Nous avons joué à ce poker aérospatial en pensant que cela ira avant SAOCOM, et maintenant cela se passe à peu près en même temps », a déclaré Banazadeh.

Capella construit et lance un premier bloc de sept satellites de «classe Whitney», et Sequoia est le premier du groupe, selon Banazadeh, un ancien ingénieur du Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

Deux autres satellites Whitney devraient se lancer dans une mission de covoiturage SpaceX sur une orbite polaire synchrone du soleil plus tard cette année. Banazadeh a déclaré que l’expérience des retards de lancement cette année a renforcé l’importance de disposer de plusieurs fusées pour mettre en orbite les satellites de Capella.

Après les sept prochains satellites de classe Whitney, Capella évaluera la demande pour déterminer combien de satellites supplémentaires lancer.

« Nous mettons en place les sept, et les sept sont financés et en cours de production », a déclaré Banazadeh. «Après cela, nous prévoyons d’avoir plus de satellites, mais que ce soit 12, 24 ou 36 dépend de notre marché, donc à mesure que nous lancerons plus de satellites et que nous identifierons où va le marché, nous répondrons au marché. . »

La télédétection radar est un nouveau venu sur le marché des petits satellites. L’imagerie radar depuis l’espace était auparavant limitée aux grands satellites appartenant au gouvernement et coûtant des centaines de millions de dollars.

Des entreprises comme Capella et ICEYE tentent de briser ce paradigme, grâce à la miniaturisation du matériel et à d’autres avancées technologiques.

Les instruments radar ont un appétit pour une puissance élevée et les antennes radar sont généralement de grande taille. Ces exigences ont auparavant obligé les satellites d’imagerie radar à être volumineux et coûteux.

«La puissance et la taille des antennes sont les deux plus grandes contraintes que vous avez pour un satellite SAR (radar à synthèse d’ouverture), et cela a des implications secondaires», a déclaré Banazadeh. «Vous avez besoin d’une grande antenne. Il y a deux façons d’y parvenir. Vous pouvez avoir une antenne fixe ou une antenne déployable. »

Avec une antenne fixe, «vous ne pouvez lancer que la charge utile principale sur les grosses fusées, ce qui augmente votre prix par lancement», a-t-il déclaré. « Et si vous avez une antenne déployable et non une antenne fixe, alors la structure que vous construisez est un peu plus complexe pour vous assurer qu’elle se déploie correctement. »

Capella est allé avec une antenne réflecteur radar à maillage déployable. Il se replie à la manière de l’origami pour le lancement, mais se déploie ensuite à un diamètre d’environ 3,5 mètres après que le satellite se soit séparé de sa fusée en orbite. Le déploiement de l’antenne ajoute une certaine complexité au satellite.

«Plus le satellite est complexe, plus sa mise en service prend du temps», a déclaré Banazadeh. «Nous avons pas mal de structures déployables à déployer, et nous y travaillerons pendant quelques semaines avant de publier les images. Nous nous attendons à être assez occupés pendant ces premières semaines. Nous allons prendre notre temps et nous devons calibrer les instruments, donc ce sera certainement un processus pour nous. «

Capella dit que son vaisseau spatial sera capable de collecter des images radar pendant 10 minutes sur chaque orbite de près de 100 minutes, un cycle de service relativement élevé pour un petit satellite radar. L’imageur radar aura une résolution supérieure à 50 centimètres, soit environ 20 pouces, et pourra produire des images en bandes jusqu’à 4 000 kilomètres de long, dit Capella.

Banazadeh a déclaré que d’autres défis dans la mise en service d’une flotte de satellites de reconnaissance radar comprennent la liaison descendante et le traitement de la grande quantité de données que la flotte produira.

Il y a encore un rôle pour des satellites radar plus gros et plus coûteux, a déclaré Banazadeh.

Les plus gros satellites ont d’autres avantages », a-t-il déclaré. «Là où ils manquent, je pense, ce sera dans la nouvelle visite.»

« Je ne le vois donc pas comme un remplacement », a déclaré Banazadeh. «Je vois cela comme une nouvelle capacité que ces entreprises et ces satellites ne peuvent pas faire non plus. Ils ne peuvent même pas en mettre sept, encore moins 20 ou 30 avec ce coût. Je pense que c’est très complémentaire. »

Envoyez un courriel à l’auteur.

Suivez Stephen Clark sur Twitter: @ StephenClark1.