Le coronavirus étant toujours une menace sérieuse, une bonne hygiène reste plus importante que jamais.

Dans un effort pour empêcher le coronavirus de se propager, le CDC a répertorié un certain nombre de surfaces que les personnes aux mains non lavées devraient éviter de toucher.

Le non-respect des consignes de sécurité relatives aux coronavirus est risqué et peut entraîner des épidémies communautaires. Récemment, une femme en Corée du Sud qui ne portait pas de masque dans un Starbucks local en a infecté 56 autres.

Même si le nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus a commencé à diminuer dans de nombreuses régions du pays, la réponse globale des États-Unis à la pandémie de coronavirus a été terriblement inefficace. Alors que de nombreux pays qui ont connu un énorme pic de cas de coronavirus plus tôt dans l’année sont déjà revenus à une vie normale, les États-Unis sont toujours confrontés à des milliers de nouveaux cas de coronavirus chaque jour. Et avec la réouverture des écoles, il y a une crainte très réelle qu’une énorme augmentation des cas de coronavirus soit imminente.

En attendant, il est plus important que jamais que les gens adhèrent aux directives de sécurité de base sur les coronavirus telles que la distance sociale, le port de masques et une bonne hygiène des mains. Sur ce dernier point, le CDC a identifié 15 choses que les gens devraient éviter de toucher avec des mains non lavées. La plupart des éléments de la liste devraient relever de la catégorie du «bon sens», mais il y a encore quelques éléments qui pourraient surprendre certains.

La liste des surfaces du CDC à éviter de toucher avec des surfaces non lavées (via MSN) se lit comme suit:

Poignées de porte publique

Nourriture non cuite

Nourriture servie

Poubelles

Livres de bibliothèque ou électronique

Guichets automatiques

Piscines publiques

Travailleurs de salon de manucure

Transport public

Boutons d’ascenseur

Portes de voiture

Linge sale

Certains qui ont été testés positifs pour le coronavirus

Gants usagés

Votre masque facial

En plus des surfaces à éviter, il y a aussi quelques activités que les gens devraient se faire un devoir d’éviter pendant que le coronavirus fait rage. Plus tôt dans la semaine, un expert en maladies infectieuses a énuméré 5 activités auxquelles les gens ne devraient pas participer.

La liste se lit comme suit:

Croisières

Grands rassemblements intérieurs

Dîner chez un ami

Théâtres

Transport public

Parmi les autres activités à éviter dans l’intérêt de la sécurité personnelle et publique, citons les voyages en avion, les bars et les restaurants et le gymnase.

Pour l’avenir, les États-Unis approchent rapidement d’un moment critique dans la lutte contre le coronavirus. Le Dr Anthony Fauci a déclaré publiquement que les États-Unis seront dans un monde de problèmes si nous ne pouvons pas maintenir le nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus en dessous de 10000 avant l’automne. Notez que l’automne marque un moment critique car le temps froid qui l’accompagne – ainsi que l’arrivée de la saison de la grippe – pourraient s’avérer être un terrain fertile pour de nouveaux cas de coronavirus.

«Vous regardez nos chiffres maintenant», a déclaré Fauci plus tôt ce mois-ci, «nous sommes en plein milieu de la première vague ici. Nous avons une flambée de cas. Les derniers avec 50-60 000 par jour avec 1 000 morts par jour. Nous devons réduire ces chiffres. Et si nous ne les réduisons pas, nous aurons une très mauvaise situation à l’automne. Parce que lorsque vous entrez à l’intérieur et que vous avez la complication de la grippe, nous allons devoir faire face à cela. «

