Si vous avez l’intention de faire une présentation, dire à tout le monde dans la salle de se blottir autour de votre ordinateur portable ne suffira pas. Si vous prévoyez de présenter, vous avez besoin d’un équipement pour relayer vos informations qui soit au moins à la hauteur du message que vous essayez de transmettre. Ce serait également un énorme avantage que l’équipement ne nécessite pas non plus de charrette à main pour le transporter d’un endroit à l’autre.

Le projecteur Epson EX3260 3LCD vérifie toutes les cases importantes que vous attendez d’un solide projecteur de qualité professionnelle d’un fabricant de matériel de qualité comme Epson. À l’heure actuelle, vous pouvez également économiser 20 $ sur le prix d’un EX3260 certifié renouvelé et en acheter un pour seulement 259 $.

Cet artiste fiable a impressionné un public exigeant pendant des années, récompensé par le choix des éditeurs PCMag et le prix du meilleur de l’année pour sa qualité d’image de données solide et de très bonne qualité vidéo.

Avec une résolution SVGA standard (800 × 600), l’EX3260 se positionne comme un projecteur de tous les jours idéal pour gérer les graphiques d’ordinateurs portables, les présentations Powerpoint, la vidéo, etc.

À 3300 lumens, ce projecteur peut émettre des niveaux de luminosité respectables avec plus d’un milliard de couleurs vives et précises visibles même dans des pièces bien éclairées. En fait, il offre plus que suffisamment de punch visuel pour transmettre des informations compliquées et détaillées aux spectateurs de n’importe où dans un espace de visualisation de petite à moyenne taille. Il offre également la puissance audio nécessaire pour atteindre confortablement l’ensemble de votre public.

L’EX3260 est également un cheval de bataille, avec une connectivité VGA, USB et même HDMI pour se synchroniser jusqu’à votre ordinateur portable pour un contenu en miroir sans effort.

Avec moins d’un pied de diamètre et ne pesant que 5,5 points, l’EX3260 est également extrêmement portable, livré avec son propre étui de transport afin que vous puissiez facilement le transporter d’un endroit à l’autre afin que vous soyez toujours prêt à faire le prochain grand pas.

Avec de toutes nouvelles unités au prix de 499,99 $, vous pouvez être assuré que cette version renouvelée est entièrement testée et certifiée pour fonctionner comme elle était sortie de la boîte. Sans imperfections visibles, un nettoyage complet, une inspection et un reconditionnement, vous bénéficiez également d’une garantie minimale de 90 jours en cas de problème.

En plus de ce prix prêt à l’emploi, cette offre réduit également de 20 $ votre prix, réduisant votre coût final à seulement 259 $.

