À première vue, il est facile d’oublier une simple paire d’écouteurs intra-auriculaires comme les écouteurs EarFun True Wireless BT 5. Ils n’ont pas l’air bon marché, mais ils n’ont pas non plus l’aura d’un autre monde de certaines des marques d’écouteurs haut de gamme qui viennent avec des étiquettes de prix à trois chiffres.

Cependant, une paire de récompenses 2020 du CES Innovation et d’iF Design devrait suffire à attirer votre attention. Ensuite, il y a eu des critiques comme celle-ci de What HiFi qui appelle explicitement leur statut aberrant.

«Jusqu’à présent, nous n’avons jamais attribué cinq étoiles à un véritable casque sans fil à ce niveau de budget», indique le site. «Les écouteurs EarFun Air pourraient être la proposition idéale.»

Avec des informations d’identification comme celles-ci, l’Air devrait rapidement rejoindre votre liste d’options d’écouteurs, en particulier à leur prix budgétaire de seulement 54,99 $.

Tous les écouteurs sont principalement jugés par leur son – et l’Air élimine facilement ce premier obstacle. Soutenu par des haut-parleurs en cellulose composite haute fidélité PEEK + PU, l’Air offre des graves profonds et puissants avec des aigus dynamiques qui reproduisent fidèlement la musique que vous aimez.

L’Air obtient également des notes élevées pour ses éléments de conception innovants. Alors que la plupart des écouteurs incluent un micro dans chaque écouteur, chaque écouteur Air est livré avec une paire. Grâce à ce système à quatre micros, ces écouteurs utilisent un chapeau d’annulation du bruit qui bloque efficacement environ 80% du bruit de fond. Pendant ce temps, le micro aide à élever votre voix au-dessus de la qualité étincelante distante habituelle de nombreux bourgeons, ce qui la rend trois fois plus claire pour votre auditeur à l’autre extrémité.

Et quand vous regardez sa liste de fonctionnalités, l’Air ne se lit pas non plus comme des écouteurs économiques. Les écouteurs sont contrôlés via un pavé tactile à un seul bouton très réactif, qui permet aux utilisateurs de changer de piste, de régler le volume pour prendre des appels facilement. Ils utilisent également la détection intra-auriculaire pour fonctionner de manière transparente en paire ou avec un seul bourgeon fonctionnant en solo. Lorsque vous retirez l’Air de votre oreille, la musique s’interrompt automatiquement, puis reprend lorsque vous la réinstallez.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, l’Air affiche également des chiffres solides, produisant jusqu’à 35 heures de temps de jeu avec l’étui de transport fourni. Les écouteurs peuvent se recharger avec un plugin USB-C ou même via le chargement sans fil Qi.

Régulièrement à 59 $, les écouteurs EarFun Air True Wireless BT 5 sont maintenant disponibles à quelques dollars sur le prix de détail, jusqu’à seulement 54,99 $ pendant la durée de cette offre.

