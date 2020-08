Le monde attend avec impatience un remède contre le covid et des dizaines de thérapies prometteuses sont actuellement développées par des sociétés pharmaceutiques du monde entier.

Il y a également plus de 150 vaccins remarquables contre les coronavirus en développement, avec au moins une poignée de vaccins efficaces qui devraient recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA avant la fin de l’année.

Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que nous n’avons pas besoin d’attendre un vaccin contre le coronavirus ou même des thérapies efficaces pour arrêter la pandémie de coronavirus – la solution nous regarde en face, mais nous manquons de leadership pour mettre le plan en marche .

Avec plus de 24 millions de cas confirmés de coronavirus et 822000 décès dans le monde causés par des complications du COVID-19, il n’y a toujours aucun signe que la pandémie de coronavirus pourrait prendre fin de si tôt. Cela est particulièrement vrai aux États-Unis, où une réponse catastrophique de la Maison Blanche et un sentiment périlleux de droit parmi de nombreux citoyens ont conduit à la pire épidémie de coronavirus au monde. Le manque flagrant de leadership de l’administration actuelle est directement responsable de l’ampleur de la dévastation aux États-Unis, où plus de 5,84 millions de cas ont été confirmés et plus de 180000 personnes sont décédées des complications liées au COVID-19. Maintenant, les écoles rouvrent partout au pays sans aucune orientation significative de la part du gouvernement fédéral. Des milliers et des milliers de cas ont déjà été confirmés parmi les enfants et les enseignants, et la plupart des écoles ne sont ouvertes que depuis une semaine ou deux. Un seul district scolaire de Floride a enregistré près de 9000 cas de coronavirus dans les 15 jours suivant la réouverture.

Il ne fait aucun doute que la nouvelle pandémie de coronavirus aurait fait des ravages aux États-Unis, que le gouvernement ait agi plus tôt ou non. Mais il ne fait aucun doute non plus qu’une grande partie de la dévastation aurait pu être évitée. Les divagations insensées de Trump au début suggérant que le COVID-19 n’était pas pire que la grippe et qu’il disparaîtrait tout seul étaient totalement désastreux. Il a ensuite politisé la pandémie et sa base a acheté l’hameçon, la ligne et le plomb. Même maintenant, tant de partisans de Trump refusent toujours de prendre le coronavirus au sérieux jusqu’à ce qu’il soit trop tard – comme l’homme du Texas qui pensait que le COVID-19 était un canular libéral et que «les démocrates l’utilisaient pour semer la panique, faire exploser l’économie et détruire les chances de Trump. lors de la réélection. » Ensuite, son imprudence a propagé le coronavirus à toute sa famille, tuant finalement au moins un de ses proches.

La vraie honte dans tout cela est – au-delà du nombre de morts inutiles et des symptômes persistants et paralysants auxquels de nombreux survivants du COVID-19 continuent de faire face longtemps après leur rétablissement – est que nous sommes maintenant en quelque sorte en attente.

Plus de 150 vaccins contre le coronavirus sont actuellement en cours de développement, et au moins quelques-uns d’entre eux devraient obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence avant la fin de l’année. Les travailleurs de la santé, d’autres travailleurs de première ligne et certaines personnes appartenant à des catégories à haut risque seront les premiers à être vaccinés. Ensuite, espérons-le, au cours du premier ou du deuxième trimestre de 2021, le reste d’entre nous commencera à avoir accès aux vaccins. Entre-temps, de nombreuses thérapies COVOD-19 sont en cours de développement dans le monde et pourraient avoir un impact considérable en réduisant les complications et les décès. Les médicaments à base d’anticorps monoclonaux, en particulier, sont prometteurs car ils pourraient être en mesure de traiter des patients malades tout en procurant une immunité temporaire contre les coronavirus aux individus en bonne santé.

Tout cela semble bien, mais nous avons encore une longue attente devant nous avant que les vaccins et les thérapies contre les coronavirus soient largement disponibles. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, cependant, c’est que nous ne devrions même pas avoir à attendre qu’ils mettent effectivement fin à la pandémie de coronavirus. Nous pourrions le faire maintenant, mais il faudrait deux grands changements et les États-Unis sont trop loin pour gérer l’un ou l’autre.

Premièrement, l’écrasante majorité de la population américaine devrait prendre le virus au sérieux. Comme nous le savons tous, les négationnistes des coronavirus et les anti-masques fous ne sont pas seulement un danger pour eux-mêmes, ils sont un danger pour tout le monde. En effet, les gens peuvent propager le COVID-19 sans présenter de symptômes, comme l’ont prouvé de nombreuses études et une montagne de preuves anecdotiques. Les personnes imprudentes finissent par attraper la maladie respiratoire potentiellement mortelle et la propagent souvent pendant des jours sans même se rendre compte qu’elles sont malades.

Malheureusement, la deuxième chose qui devrait se produire est encore moins probable: l’administration Trump devrait se ressaisir. Nous aurions besoin d’une vaste campagne de tests à l’échelle nationale d’une ampleur sans précédent car les tests et la recherche des contacts sont essentiels. De nombreux experts estiment que la majeure partie de la propagation du COVID-19 se produit lorsque les gens ne savent pas qu’ils sont malades et ne sont donc pas mis en quarantaine. Si les gens étaient testés sur une base hebdomadaire ou même quotidienne, ce problème pourrait être pratiquement éliminé.

Croyez-le ou non, la tâche n’est en fait pas aussi intimidante qu’il y paraît. Bien sûr, c’est une impossibilité avec l’administration actuelle en place, mais la logistique n’est pas aussi compliquée qu’elle en a l’air. Nous ne suggérons pas que tout le monde en Amérique fasse la queue et se fasse prélever quotidiennement le nez pour un test PCR. Au lieu de cela, il existe déjà une solution de test des coronavirus qui est bon marché, facile à distribuer et peut être auto-administrée à domicile. De plus, les résultats sont disponibles en quelques minutes au lieu de quelques jours, soit le temps nécessaire pour obtenir la plupart des résultats des tests PCR. Parfois, les résultats des tests peuvent prendre une semaine ou plus pour être livrés, ce qui est évidemment problématique.

Plus tôt ce mois-ci, le Dr Michael Mina de Harvard T.H. La Chan School of Public Health et le Brigham and Women’s Hospital ont tenu un appel avec la presse. Mina est épidémiologiste à Harvard et experte en dépistage des maladies. Au cours de l’appel, il a attiré l’attention sur un nouveau type de test COVID-19 dont pratiquement personne ne parle actuellement. C’est un test bon marché qui peut coûter aussi peu que 1 USD, et il est simple à administrer à la maison. Selon Mina, il pourrait être «aussi efficace qu’un vaccin pour interrompre la transmission du coronavirus», comme indiqué dans un article récent de The Harvard Gazette.

Les tests en question sont des tests sur papier qui fournissent des résultats rapides, et ils sont déjà en cours de développement par plusieurs sociétés, dont Sherlock Bioscience, E25 Bio, et une société que tout le monde connaît à l’ère du nouveau coronavirus: 3M, qui est travaillant avec des chercheurs du MIT dans le but de créer un test COVID-19 sur papier que l’entreprise assimile à un test de grossesse. Les tests ne sont pas aussi précis que les tests PCR effectués dans un laboratoire, mais c’est en fait beaucoup moins problématique que vous ne le pensez. De la Gazette de Harvard:

Plusieurs obstacles font obstacle à une diffusion généralisée des tests, a déclaré Mina. Le plus gros obstacle est peut-être la réglementation. La Food and Drug Administration, chargée d’approuver les tests de diagnostic, a retardé l’approbation car les tests ne sont pas aussi précis que les tests de laboratoire sur écouvillon nasal. Bien que cela importerait s’ils étaient conçus comme un outil de diagnostic individuel, Mina a déclaré que du point de vue de la santé publique, ils sont suffisamment précis pour fournir un dépistage initial critique à grande échelle. Les résultats des tests positifs pourraient être suivis d’une visite chez le médecin et d’un prélèvement nasal plus précis ou, si la maladie n’était pas aussi grave, par des tests quotidiens jusqu’à ce qu’une personne soit négative.

C’est la clé, juste là. Des tests quotidiens auto-administrés effectués à la maison avec des tests sur bandelettes de papier bon marché seraient notre première ligne de défense. Un résultat positif serait alors soutenu par un test PCR administré par un professionnel de la santé. Cela changerait littéralement la donne. Ces tests sont rapides et faciles à produire – Mina a noté que des millions de tests sur bande de papier peuvent facilement être imprimés chaque semaine. Les tests sont également bon marché et coûteraient beaucoup moins cher au pays qu’un plan de relance.

«Cela arrêtera la grande majorité de la transmission et fera disparaître ces épidémies en quelques semaines», a déclaré le Dr Mina. «C’est quelque chose que nous pouvons réellement faire à la vitesse de la chaîne.»

Malheureusement, l’autre grand obstacle en dehors de l’approbation réglementaire est celui qui est insurmontable: le gouvernement américain devrait être le fer de lance de cet effort massif, et l’administration actuelle n’est évidemment pas à la hauteur de la tâche.

