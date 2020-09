Une nouvelle mise à jour du CDC révèle que plus de personnes sont tombées malades à cause de pêches contaminées par Salmonella.

Alors que le nombre de cas confirmés approche 100, les consommateurs sont invités à éviter les pêches sans étiquetage ainsi que celles incluses dans le rappel officiel.

Jusqu’à présent, 23 personnes ont été hospitalisées, mais aucun décès n’a été signalé.

Cela fait maintenant des semaines que le CDC et la FDA ont annoncé un rappel majeur de pêches en raison d’une possible contamination par Salmonella. Le rappel a commencé petit, avec seulement les pêches vendues chez Aldi, mais il s’est rapidement étendu pour inclure les pêches de Walmart, Target, Kroger et plusieurs autres grandes chaînes. Malheureusement, le rappel n’a pas empêché les gens de tomber malades.

Dans un nouveau bulletin de mise à jour publié par le CDC, le nombre d’individus qui sont tombés malades en raison de la consommation de pêches contaminées est passé à 78. Le nombre précédemment signalé était de 68, mais le nombre réel d’infections est probablement beaucoup plus élevé.

Dans la nouvelle mise à jour, le CDC révèle que d’autres produits à base de pêche ont été inclus dans le rappel, y compris la «salsa à la pêche», ce qui, si je suis tout à fait honnête, je n’avais même pas réalisé que c’était une chose. Dans tous les cas, les pêches ou les produits contenant des pêches du distributeur Prime Wawona vendus jusqu’au 3 août sont désormais inclus dans le rappel. Si vous avez acheté des pêches en vrac ou en vrac sans étiquetage, vous devez supposer qu’elles peuvent être contaminées, juste pour être du bon côté.

Jusqu’à présent, sur les 78 personnes dont il est confirmé qu’elles ont été rendues malades à cause des pêches contaminées, 23 d’entre elles ont dû être hospitalisées en raison de la gravité de leurs symptômes. L’infection à Salmonella peut inclure des symptômes comme des maux d’estomac et des crampes, une diarrhée sanglante, des nausées et des vomissements.

La partie délicate du diagnostic d’une infection à Salmonella est qu’elle peut apparaître près d’une semaine après avoir mangé les aliments contaminés. Vous pouvez rester asymptomatique jusqu’à six jours avant de tomber malade, et à ce stade, il peut être difficile de déterminer la cause. Pour cette raison, les responsables de la santé indiquent souvent que le nombre officiel d’individus infectés est généralement bien inférieur au nombre réel.

À l’heure actuelle, le CDC vous conseille de jeter toutes les pêches potentiellement contaminées, y compris celles qui n’ont pas d’étiquettes si vous ne pouvez pas confirmer d’où elles proviennent. Même si vous avez mangé certaines des pêches et que vous n’êtes pas tombé malade, vous devriez quand même jeter le reste, selon l’agence de santé.

Si vous vous sentez mal et pensez avoir mangé une pêche contaminée, le CDC vous propose les conseils suivants:

Parlez à votre professionnel de la santé.

Notez ce que vous avez mangé la semaine avant que vous ne tombiez malade.

Signalez votre maladie à votre service de santé local.

Le département de la santé vous appellera probablement pour un entretien afin de vous poser des questions sur les aliments que vous avez mangés la semaine précédant votre maladie.

Aidez les enquêteurs de la santé publique en répondant à leurs questions lorsqu’ils vous contactent.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.