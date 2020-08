La durée de l’immunité aux coronavirus reste un mystère, car le virus est trop nouveau pour que les responsables de la santé aient trouvé une réponse.

Une nouvelle étude montre que l’immunité au COVID-19 fonctionne chez l’homme comme elle l’a fait dans les tests sur les animaux. Trois marins avaient des anticorps neutralisant le SRAS-CoV-2 sur un équipage de 122 personnes.

Le virus a commencé à se propager alors que l’équipage était en mer et 104 personnes ont contracté le COVID-19 au moment de leur retour. Les trois personnes qui avaient des anticorps neutralisants ne faisaient pas partie des personnes infectées.

L’un des sujets les plus discutés sur le COVID-19 concerne l’immunité au nouveau coronavirus. Et la question la plus importante sans réponse concerne la durée de l’immunité COVID-19. Combien de temps cela dure-t-il? Dans combien de temps les survivants du COVID-19 seront-ils réinfectés? Quelle protection contre l’infection un vaccin offrira-t-il? Qu’en est-il des anticorps monoclonaux censés à la fois traiter le COVID-19 et fournir une protection limitée?

La bonne nouvelle est que les scientifiques ont pu prouver que les singes infectés qui ont survécu au virus ne seraient pas réinfectés à nouveau quelques semaines après l’exposition initiale. Certains des vaccins candidats les plus avancés ont montré que les médicaments agissent sur la même espèce de singes. Mais le virus est tout simplement trop nouveau lorsqu’il s’agit d’infecter les humains pour que les responsables de la santé puissent estimer la durée de l’immunité humaine au virus. Cependant, nous pourrions avoir la première preuve que l’immunité aux coronavirus fonctionne chez l’homme. Étonnamment, cela ne vient pas des tests de vaccins.

Plusieurs vaccins candidats sont à un stade avancé d’essais cliniques, mais ils n’ont pas encore prouvé qu’ils peuvent bloquer l’infection. Les premières phases des essais ont montré que les volontaires développaient des anticorps neutralisants et / ou des réponses des lymphocytes T après avoir reçu un ou deux injections contenant l’un des médicaments. Mais ils n’ont révélé aucun chiffre d’efficacité. Les essais de phase 3 devraient nous donner une idée de la capacité des vaccins immunitaires à utiliser les médicaments. Les responsables de la santé visent une efficacité supérieure à 50%, ce qui signifierait que plus de 50% des personnes vaccinées ne développeront pas le COVID-19. Plus ce pourcentage est élevé, mieux ce sera pour réduire la propagation de la maladie.

En attendant ces chiffres critiques sur les vaccins, nous avons une autre étude qui prouve que les anticorps neutralisants produits après une exposition préalable au COVID-19 protégeront les survivants de la réinfection.

Des chercheurs de Seattle, dans l’État de Washington, ont testé 120 membres d’un équipage de 122 personnes avant de partir en expédition de pêche. Les scientifiques ont recherché des infections actives via des tests PCR, et ils ont recherché des infections passées en testant des anticorps – les tests d’anticorps dans COVID-19 peuvent ne pas toujours être utiles, ont montré des recherches récentes.

Tous les 120 étaient négatifs au départ de l’équipage, mais six d’entre eux avaient des anticorps COVID-19. En y regardant de plus près, les scientifiques ont découvert que trois d’entre eux avaient des anticorps neutralisants, le type de protéines en forme de Y qui peuvent se lier à la protéine de pointe du coronavirus, qui agit comme une clé qui «ouvre» la cellule à l’infection. En bloquant ce composant, le virus ne peut pas pénétrer dans les cellules et ne peut pas se multiplier.

On ne sait pas pourquoi les trois autres membres d’équipage n’avaient pas d’anticorps neutralisants. Pourtant, le fait qu’ils aient eu des anticorps peut suggérer qu’ils ont été exposés à la maladie ou qu’ils ont obtenu des résultats faussement positifs.

D’une manière ou d’une autre, une épidémie de COVID-19 s’est propagée rapidement sur le navire. Ce n’est pas une surprise étant donné que des études portant sur des navires de croisière qui ont eu leurs propres épidémies ont révélé que le virus peut se propager facilement dans un tel environnement.

Après 16 jours en mer, les scientifiques ont testé les 122 membres d’équipage et ont constaté que 104 étaient infectés, dont l’une des deux personnes qui n’avaient pas été testées initialement. L’étude a suivi ces patients pendant jusqu’à 32 jours.

Les trois marins qui ont développé des anticorps anti-SRAS-CoV-2 après une exposition précédente au virus ne sont pas tombés malades. Deux d’entre eux ont eu des tests PCR négatifs à trois moments différents au cours des 18 premiers jours depuis leur arrivée. Le troisième a été testé négatif après trois et dix jours, mais faiblement positif après les jours sept et 13. Cela montre que les anticorps neutralisants peuvent empêcher le virus de se propager, mais aussi que l’immunité peut ne pas être égale pour certaines personnes. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer pourquoi certaines personnes qui ont des anticorps pourraient encore être testées positives. C’est quelque chose qui a été documenté dans divers pays jusqu’à présent, mais ces personnes ne sont pas qualifiées de réinfectées.

Les chercheurs ont noté que l’une des limites de l’étude concerne le manque d’informations sur les interactions des trois personnes avec les autres membres de l’équipage. Mais étant donné que 104 personnes sur 122 sont tombées malades en mer, il est peu probable que les trois personnes avec des anticorps neutralisants aient pu éviter le contact avec toutes les personnes infectées.

Quant aux trois personnes qui ont été testées positives aux anticorps COVID-19 non neutralisants au départ, elles ont toutes attrapé le virus SARS-CoV-2 et développé COVID-19. On ne sait toujours pas pourquoi ils ont été testés positifs pour les anticorps la première fois, mais l’étude indique que des anticorps neutralisants sont nécessaires pour bloquer l’infection.

Des recherches récentes ont montré que les anticorps disparaissent du corps au bout de trois mois, mais que le système immunitaire développe des réponses cellulaires T spécifiques au coronavirus. Ces cellules reconnaissent le virus et tuent les cellules infectées. Ils déclencheraient également la production d’une nouvelle vague d’anticorps. L’étude de Seattle ne couvre rien de tout cela.

Même ainsi, cette étude d’immunité contre les coronavirus est certainement un pas dans la bonne direction. Les chercheurs impliqués dans le traitement des patients atteints de COVID-19 ou qui développent des vaccins et d’autres médicaments doivent être au courant de ces résultats et, en outre, les vérifier si possible. Comme pour d’autres études sur COVID-19, celle-ci mérite également plus de recherche. Il est actuellement disponible en format pré-impression, ce qui signifie qu’il n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs.

Cela ne pouvait pas être l’objectif de l’étude, car les chercheurs n’avaient aucun moyen de savoir que le virus trouverait son chemin à bord du navire. Mais l’étude montre également à quel point une seule personne infectée peut être dangereuse pour les personnes avec lesquelles elle interagit étroitement dans un espace confiné, principalement intérieur.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.