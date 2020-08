Les cas de coronavirus continuent de se multiplier dans le monde à un rythme décourageant, les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins faisant état de plus de 23,5 millions d’infections depuis le début de la pandémie.

Cependant, le coronavirus COVID-19 n’a pas encore complètement couvert le monde.

Il y a plus d’une douzaine de pays qui disent n’avoir enregistré aucun cas de coronavirus pour le moment.

Le nombre de cas de coronavirus dans le monde continue d’augmenter, la pandémie faisant toujours rage dans le monde entier, car elle porte le nombre d’infections signalées à plus de 23,5 millions, avec plus de 810 000 décès dans le monde. C’est selon les dernières données de l’Université Johns Hopkins, qui tient un bilan constamment mis à jour de la pandémie que des pays comme les États-Unis et d’autres luttent encore pour lutter. Pendant ce temps, les grandes sociétés pharmaceutiques tentent de mener à bien l’un des nombreux essais de vaccins, tandis que le week-end, le président Trump a haussé les sourcils lorsqu’il a tenu une brève conférence de presse pour vanter l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA pour le plasma de convalescence comme traitement pour les patients hospitalisés avec le coronavirus.

L’état de la pandémie de coronavirus aux États-Unis est également toujours tel qu’il jette une ombre sur la quasi-totalité de notre vie quotidienne. Trump fera de sa réponse à la pandémie une pièce maîtresse de la Convention nationale républicaine cette semaine, tandis que la chaîne de restauration rapide Kentucky Friend Chicken a déclaré aujourd’hui qu’elle avait décidé de suspendre son célèbre slogan – que sa nourriture est «bonne à lécher les doigts» – parce que les responsables de la santé ont averti les gens de ne pas toucher leur visage, en plus de rester socialement éloignés des personnes extérieures à votre maison et de porter un masque facial en public. Mais ne vous méprenez pas. Ce n’est pas parce que c’est ainsi que les choses aux États-Unis en ce moment, cela ne veut pas dire que tout le monde est si mauvais ou même presque aussi mauvais.

Croyez-le ou non, il y a en fait plus d’une douzaine de pays qui prétendent être complètement exempts de coronavirus pour le moment. C’est une combinaison de tout, du fait que certaines d’entre elles sont des îles, et difficiles d’accès, au fait que certaines d’entre elles ne l’admettraient probablement pas même si le coronavirus infectait réellement qui que ce soit dans leur population générale.

Selon Business Insider, ce sont les pays qui disent ne pas avoir encore enregistré une seule infection au COVID-19:

Samoa

Iles Marshall

îles Salomon

Vanuatu

Tuvalu

Tonga

Kiribati

Turkménistan

États fédérés de Micronésie

Nauru

Corée du Nord

Palau

les Îles Cook

Niue

En plus du fait que la plupart de ces pays sont des îles et un peu éloignées, il n’y a pas non plus beaucoup de voyages dans certains qui serviraient à amener le virus dans le pays. La Corée du Nord entre définitivement dans cette dernière catégorie. Non seulement cela, mais les experts se méfient de son affirmation selon laquelle il n’y a pas encore de cas de coronavirus dans le pays – certains responsables soupçonnant que le COVID-19 a pu pénétrer dans le pays en mars, ou même plus tôt.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.