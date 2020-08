Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous vous souvenez de la géographie élémentaire, même élémentaire, vous savez que la surface de la Terre est principalement constituée d’eau. Les scientifiques ne sont pas d’accord sur la façon dont toute cette eau s’est retrouvée sur Terre. Était-ce tout ici lorsque la planète s’est formée, ou la Terre était-elle une enveloppe sèche jusqu’à ce que les astéroïdes et les comètes délivrent de l’eau? Une nouvelle analyse des météorites publiée dans la revue Science pointe vers une Terre aqueuse depuis le début.

Il n’est pas impensable qu’une planète puisse se former avec de l’eau ou de la glace, mais la Terre s’est formée dans une partie beaucoup plus chaude du système solaire que des planètes froides comme Jupiter ou les innombrables objets glacés de la ceinture de Kuiper. La pensée actuelle est qu’aucune glace d’eau ne serait restée gelée au milieu du nuage tourbillonnant qui est devenu la Terre, ce qui signifierait que la Terre a accumulé de l’eau plus tard pour devenir le monde humide qu’elle est aujourd’hui. Pour le savoir avec certitude, nous devons examiner le matériau qui a formé la Terre. Ce n’est pas possible 4,5 milliards d’années après les faits, mais nous avons quelque chose de presque aussi bon.

Les derniers indices sur les débuts de la Terre proviennent d’un type rare de roche spatiale connue sous le nom de «météorite chondrite enstatite», également connue sous le nom de chondrites de type E. Seulement environ deux pour cent des météorites appartiennent à cette classe, qui ont des compositions chimiques qui les datent de la première ère du système solaire. Étant donné que ces objets sont essentiellement le même matériau qui a fusionné pour former les planètes, la quantité d’hydrogène emprisonnée à l’intérieur est d’un grand intérêt pour les scientifiques.

Des chercheurs du Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques en France ont examiné de près 13 de ces météorites rares. Ils ont mesuré la quantité d’hydrogène présente dans les roches parce que l’hydrogène plus l’oxygène vous donne de l’eau, et nous savons que la Terre avait beaucoup d’oxygène au début.

L’équipe a trouvé moins d’hydrogène dans les chondrites d’enstatite que dans d’autres types de roches spatiales, mais c’était encore plus que suffisant. Selon l’étude, l’hydrogène présent dans les chondrites à enstatite pourrait représenter plusieurs fois plus d’eau que dans les océans de la Terre. Cela soutient l’idée que la Terre s’est formée avec la plupart ou la totalité de l’eau que nous avons aujourd’hui. Pour étayer cette affirmation, l’équipe a analysé les rapports des isotopes d’hydrogène dans les météorites, constatant qu’ils étaient très similaires à l’intérieur de la Terre.

Cette conclusion est attrayante car elle est beaucoup plus simple que l’alternative – que la Terre a capté des océans d’eau provenant d’autres objets. Nous avons probablement accumulé de l’eau de la comète occasionnelle, mais cette étude offre des preuves solides que la Terre a toujours été une planète aquatique.

