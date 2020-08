Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui, vous pouvez économiser 450 $ sur votre achat de l’un des plus récents ordinateurs portables XPS 15 de Dell. Ce portable dispose d’un affichage au format 16:10 avec un processeur Core i7-10750H et une puce graphique Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Les écrans utilisant ce rapport hauteur / largeur étaient populaires il y a dix ans avant d’être dépassés par le rapport hauteur / largeur 16: 9 plus courant, mais ils sont toujours appréciés par beaucoup pour offrir une meilleure vue en plus de fournir un espace d’écran légèrement plus physique.

Dell 2020 XPS 15 9500 Intel Core i7-10750H 1920 × 1200 Ordinateur portable 15,6 pouces avec Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, 8 Go de RAM DDR4 et 256 Go M.2 NVMe SSD (1349,99 $)

Le dernier ordinateur portable XPS 15 de Dell dispose d’un écran de résolution 1920 × 1200 avec un rapport hauteur / largeur de 16:10. Le système est également doté de repose-poignets élégants en fibre de carbone et d’un processeur Core i7 hexa-core capable d’atteindre des vitesses d’horloge aussi élevées que 5 GHz. Le système est également adapté pour exécuter des jeux avec une Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Le nouveau XPS 15 coûte 1599,99 $, mais avec un code promotionnel SAUVEGARDER10 vous pouvez actuellement l’obtenir de Dell à seulement 1 349,99 $.

Sonnette vidéo Wi-Fi Eufy Security + carillon sans fil (97,49 $)

Nous vivons à une époque dangereuse, mais vous pouvez contribuer à assurer la sécurité de votre maison avec un appareil de vidéosurveillance domestique comme celui-ci d’Eufy. La sonnette vidéo Wi-Fi d’Eufy comprend une caméra HD avec une résolution de 1080p. Il dispose également d’un microphone et d’un haut-parleur intégrés, vous permettant de discuter avec toute personne qui vient à votre porte, même lorsque vous n’êtes pas chez vous. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir l’un de ces appareils avec un carillon sans fil gratuit d’Amazon, de 129,99 $ à 97,49 $.

Disque dur externe Western Digital My Book 8 To (199,99 $)

Western Digital a équipé ce disque dur externe d’un énorme 8 To d’espace de stockage. Bien qu’en tant que société, nous utilisons une quantité toujours croissante d’espace de stockage pour enregistrer des documents et des fichiers multimédias, ce lecteur a probablement encore plus d’espace que la personne moyenne n’en aura jamais besoin. Il est également couvert par une garantie de deux ans, ce qui devrait vous rassurer sur la fiabilité du disque. Actuellement, il est passé de 319,99 $ à seulement 199,99 $ d’Amazon.

Ordinateur de bureau Dell Vostro 3471 Intel Core i7-9700 avec 8 Go de RAM DDR4 et disque dur de 1 To (659,00 $)

Cet ordinateur de bureau compact est une entreprise avec une empreinte physique relativement petite qui n’est en aucun cas une indication de ses performances. Au cœur de ce PC se trouve un processeur Intel Core i7-9700 avec six cœurs de processeur qui peuvent turbo booster jusqu’à 4,7 GHz, ce qui lui confère des performances exceptionnelles pour exécuter de nombreuses applications en même temps. Actuellement, vous pouvez obtenir ce système de Dell réduit de 1141,43 $ à seulement 659,00 $.

Aspirateur iRobot Roomba modèle 960 avec connectivité Wi-Fi (399,00 $)

Cet aspirateur robot intelligent est là pour vous faciliter la vie à la maison. Il a une puissance suffisante pour nettoyer les dégâts difficiles tels que les poils d’animaux, et il prend en charge un programme de navigation intelligent qui lui permet de se frayer un chemin avec précaution dans votre maison. Il prend également en charge les commandes vocales Alexa et peut être contrôlé via votre smartphone. L’un de ces aspirateurs peut coûter jusqu’à 649,99 $, mais pour l’instant, vous pouvez en obtenir un pour seulement 399,00 $ d’Amazon.

SSD Western Digital Black SN750 500 Go M.2 NVMe (69,99 $)

Ce SSD WD M.2 a une capacité de 500 Go et il peut transférer des données à un taux allant jusqu’à 3430 Mo / s. Cela le rend beaucoup plus rapide qu’un SSD de 2,5 pouces, et il est également assez bon marché, marqué à Newegg de 129,99 $ à 69,99 $.

