Aujourd’hui, vous pouvez économiser plus de 300 dollars sur l’un des écrans Dell UltraSharp de haute qualité. Ce modèle particulier a un grand panneau incurvé de 34 pouces et prend en charge une résolution de 3440 × 1440.

Écran 2K incurvé Dell UltraSharp U3419W 34 pouces (647,99 $)

Avec une courbure d’écran 1900R et une résolution de 3440 × 1440, cet écran de 34 pouces peut vous offrir beaucoup d’espace pour travailler et une expérience de jeu immersive lorsque le travail est terminé. Il prend également en charge 99% du spectre de couleurs sRGB, ce qui est utile pour l’édition de photos et de vidéos, ainsi que pour améliorer l’apparence des couleurs en général. Obtenez cet écran de Dell réduit de 959,99 $ à seulement 647,99 $ avec un code promotionnel STAND4SMALL.

Ordinateur portable Asus Vivobook 14 F412DA-NH77 AMD Ryzen 7 3700U 1080p 14 pouces avec carte graphique AMD Radeon RX Vega 10, 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD NVMe (579,99 $)

Équipé du processeur AMD Ryzen 7 3700U, ce système est capable d’exécuter avec compétence des applications bureautiques et des jeux. Le système dispose également de 8 Go de RAM, d’un écran 1080p et d’un SSD NVMe rapide de 512 Go. Newegg vend actuellement ces systèmes en baisse de 599,99 $ à seulement 579,99 $.

Aspirateur iRobot Roomba modèle 960 avec connectivité Wi-Fi (399,00 $)

Cet aspirateur robot intelligent est là pour vous faciliter la vie à la maison. Il a une puissance suffisante pour nettoyer les dégâts difficiles tels que les poils d’animaux, et il prend en charge un programme de navigation intelligent qui lui permet de se frayer un chemin avec précaution dans votre maison. Il prend également en charge les commandes vocales Alexa et peut être contrôlé via votre smartphone. L’un de ces aspirateurs peut coûter jusqu’à 649,99 $, mais pour l’instant, vous pouvez en obtenir un pour seulement 399,00 $ d’Amazon.

Ring Judas Cam avec Echo Dot de 3e génération (79,99 $)

L’appareil Ring’s Judas comprend une caméra vidéo HD 1080p, des haut-parleurs intégrés et un microphone. Cela vous permet de vérifier en toute sécurité qui frappe à votre porte et de leur parler de n’importe où. Il fonctionne même lorsque vous n’êtes pas à la maison et est livré avec un Echo Dot de 3e génération. Vous pouvez l’obtenir maintenant sur Amazon avec une réduction de 179,98 $ à 79,99 $.

Microsoft Office Famille et Étudiant 2019 + Norton 360 (79,99 $)

Cet ensemble comprend une copie de la suite de produits Microsoft Office comprenant Microsoft Word, Excel et PowerPoint. En bref, vous donner tout ce dont vous avez besoin pour faire vos devoirs, rédiger des rapports et préparer des présentations. L’ensemble est également livré avec une copie de Norton 360 Standard pour vous aider à protéger votre PC contre les virus. Vendus séparément, ces programmes vous coûteraient généralement un total de 219,98 $, mais pour une durée limitée, vous pouvez maintenant les obtenir auprès de Newegg pour seulement 79,99 $.

Souris sans fil Logitech M330 Silent Plus (14,99 $)

La souris M330 de Logitech a été conçue pour être une souris sans fil abordable avec des performances solides. La souris produirait 90% de bruit en moins lorsqu’on clique dessus qu’une souris standard et elle peut également durer jusqu’à 2 ans sur une batterie complètement chargée. Amazon propose actuellement ces souris pour passer de 29,99 $ à seulement 14,99 $.

