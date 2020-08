« alt = » « />

La charge utile de collecte de renseignements top secrète pour le gouvernement américain qui doit être lancée au-dessus d’une fusée Delta 4-Heavy est probablement la suivante d’une ligne de satellites sensibles à l’écoute clandestine conçus pour intercepter les signaux radio et autres communications de la part d’adversaires du monde entier.

La fusée de 235 pieds de haut (71,6 mètres) se dirigera vers l’est de Cap Canaveral après un décollage de la plate-forme 37B prévu jeudi à 2 h 12 HAE (6 h 12 GMT), selon les avis d’avertissement de pré-lancement standard publiés aux pilotes. et les marins pour les aider à éviter les zones de largage en aval sous la trajectoire de vol du Delta 4-Heavy.

La période de lancement jeudi s’étend jusqu’à 6 h 25 HAE (10 h 25 GMT), selon United Launch Alliance, constructeur et opérateur de la Delta 4.

Les informations publiques sur la trajectoire est du Delta 4-Heavy suggèrent que la fusée se dirige vers une orbite géosynchrone circulaire à haute altitude à plus de 22 000 miles (près de 36 000 kilomètres) au-dessus de la Terre et épousant étroitement l’équateur. Atteindre une telle orbite nécessite qu’une fusée suive l’un des profils de vol les plus difficiles du secteur du lancement, avec trois brûlures par l’étage supérieur du Delta pour déployer sa charge utile de satellite à l’altitude visée.

Quatre lancements précédents de Delta 4-Heavy en 2009, 2010, 2012 et 2016 ont suivi des trajectoires similaires après avoir décollé de Cap Canaveral, chacun transportant une cargaison classifiée pour le National Reconnaissance Office. Des analystes indépendants estiment que tous ont livré des satellites d’écoute NRO top secrets dans l’espace.

Le NRO, qui fait partie de la communauté du renseignement du gouvernement américain, déclare posséder la charge utile de la fusée Delta 4-Heavy prévue pour le lancement jeudi. La mission porte le nom de code NROL-44.

Dans un « dossier de presse » publié avant le lancement, le NRO a déclaré que la mission NROL-44 soutenait la « mission globale de sécurité nationale de l’agence consistant à fournir des données de renseignement aux principaux décideurs politiques des États-Unis, à la communauté du renseignement et au ministère de la Défense ».

Suite à la pratique typique de l’agence de divulgation minimale, le NRO n’a publié aucune autre information sur la charge utile classifiée prévue pour le lancement jeudi.

Mais le satellite est probablement lié à la flotte de la NRO de stations de renseignement électromagnétique «Advanced Orion» ou «Mentor» volant sur des orbites géosynchrones équatoriales. Les satellites de la série Advanced Orion ont commencé à être lancés sur des fusées Titan 4 en 1995, à la suite d’une paire de charges utiles NRO Orion antérieures lancées dans les années 1980 sur des missions de navette spatiale.

Le NRO a commencé à utiliser des fusées Delta 4-Heavy pour les missions Advanced Orion en 2009, après le retrait du booster Titan 4.

Comme les lancements précédents de Delta 4-Heavy avec les satellites Advanced Orion, l’heure de lancement avance environ quatre minutes plus tôt chaque jour.

« L’utilisation du Delta 4-Heavy, la trajectoire vers l’est et l’heure de décollage quatre minutes par jour plus tôt, indiquent le lancement du huitième satellite Advanced Orion », a déclaré Ted Molczan, un skywatcher faisant autorité qui suit l’activité des satellites. «Ce vaisseau spatial de renseignement électromagnétique est si grand que, vu de la Terre, il brille avec la luminosité d’une étoile de 8e magnitude, ce qui le rend facilement visible avec de petites jumelles.

Avant le lancement en 2010 d’un satellite présumé Advanced Orion, alors directeur du NRO Bruce Carlson, la charge utile était «le plus grand satellite du monde». On pense que les satellites transportent des antennes géantes qui se déploient jusqu’à un diamètre allant jusqu’à 100 mètres, ou 328 pieds, une fois dans l’espace.

L’antenne peut probablement être réglée pour écouter les appels téléphoniques, collecter des transmissions de données et écouter d’autres communications entre des adversaires américains.

La zone de couverture géographique du satellite prévu pour le lancement mardi est inconnue, mais le vaisseau spatial Advanced Orion traverse le monde, volant à la bonne altitude pour orbiter autour de la Terre à la même vitesse que la planète tourne. Cela permet aux satellites de rester fixes sur la même région de la planète.

On ne sait pas non plus si le nouveau satellite remplacera un membre vieillissant de la flotte Advanced Orion ou étendra la couverture du réseau.

Les techniciens de United Launch Alliance abaissent une charge utile classée du National Reconnaissance Office au-dessus d’une fusée Delta 4-Heavy le 27 juillet. La charge utile NRO est visible à l’intérieur du carénage de charge utile du Delta 4-Heavy. Crédit: United Launch Alliance

Les satellites Advanced Orion nécessitent la combinaison de la capacité de levage de la fusée Delta 4-Heavy, de l’étage supérieur de longue durée et d’un énorme carénage de charge utile trisectorielle de 65 pieds de long (19,8 mètres).

Trois moteurs principaux RS-68A, chacun construit par Aerojet Rocketdyne, s’allumeront cinq secondes avant le décollage. Les moteurs consommeront trois tonnes de propulseurs d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide par seconde pour propulser la fusée Delta 4-Heavy hors de la plateforme avec 2,1 millions de livres de poussée, soit 51 millions de chevaux.

Avec son moteur central réduit pour économiser du carburant, le Delta 4-Heavy dépassera la vitesse du son environ une minute et 18 secondes plus tard et s’envolera vers l’est au-dessus de l’océan Atlantique.

À T + plus 3 minutes 56 secondes, les boosters latéraux de 15 étages de la fusée arrêteront leurs moteurs RS-68A, puis se sépareront du Delta 4 deux secondes plus tard pour tomber dans l’Atlantique. Le booster central augmentera la poussée à pleine puissance pour brûler pendant encore une minute et demie.

L’étage central épuisera son propulseur à T + plus 5 minutes et 36 secondes, permettant au propulseur de s’éloigner de l’étage supérieur du Delta 4 six secondes et demie plus tard. À T + plus 5 minutes et 55 secondes, le moteur Aerojet Rocketdyne RL10B-2 de l’étage supérieur s’enflammera avec une poussée de 24 750 livres.

Après avoir grimpé dans les couches supérieures raréfiées de l’atmosphère, le Delta 4 relâchera son cône de nez pour perdre du poids et révéler la charge utile NROL-44. Le carénage trisector, conçu spécialement pour accueillir les gros satellites NRO et militaires, les largages du lanceur en trois pièces plutôt qu’en deux moitiés comme les haubans de charge utile utilisés sur la plupart des autres fusées.

À ce moment-là, la mission entamera une panne de courant ordonnée par la NRO. ULA mettra fin à sa couverture en direct du lancement, et le reste de la séquence de lancement se déroulera sans aucune mise à jour en temps réel sur la progression du vol.

Trois tirs du moteur de l’étage supérieur RL10 seront nécessaires pour placer la charge utile NROL-44 dans son orbite géosynchrone ciblée.

La première brûlure placera la fusée dans une orbite de stationnement préliminaire à basse altitude, et une seconde brûlure élèvera l’apogée, ou point haut, de l’orbite à plus de 20000 miles pour atteindre une orbite de transfert géosynchrone elliptique.

Après une côte de plusieurs heures, la fusée rallumera le moteur RL10 pour placer la charge utile NROL-44 dans une trajectoire quasi circulaire autour de la Terre, et poussera le satellite sur une orbite avec une inclinaison près de l’équateur.

La confirmation de la réussite de la mission devrait être publiée par l’ULA et le NRO environ sept heures après le décollage, une fois que le vaisseau spatial se sera séparé de l’étage supérieur du Delta 4.

Le lancement jeudi marquera le 12e vol d’une fusée Delta 4-Heavy, et le 41e lancement d’un véhicule Delta 4 depuis 2002. Ce sera le 385e vol d’une fusée Delta depuis 1960.

Après jeudi, quatre autres roquettes Delta 4-Heavy devraient être lancées jusqu’en 2023, date à laquelle ULA prévoit de retirer la famille de fusées Delta au profit du lanceur Vulcan Centaur de nouvelle génération. Les quatre missions restantes de Delta 4-Heavy permettront de charger des charges utiles NRO – deux de Cap Canaveral et deux de la base aérienne de Vandenberg en Californie.

